Что известно об обысках НАБУ и САП в Верховной Раде?

Следователи НАБУ и САП проводят обыски в стенах Верховной Рады днем 27 декабря. Следственные действия касаются, по информации СМИ, народных депутатов от "Слуги народа" Юрия Киселя и Юрия Корявченкова.

24 Канал обратился за комментарием в НАБУ. В ведомстве отметили, что по результатам операции разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. В то же время в НАБУ не назвали конкретных фамилий и пообещали предоставить больше деталей общественности позже.

Следственным действиям НАБУ препятствуют работники УГО