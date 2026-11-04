Обыски у руководства СБУ могут иметь неожиданную связь с делом "Криминала", – СМИ

О возможной связи обысков с деятельностью Андрея Осипова по прозвищу "Криминал" сообщает "Украинская правда".

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Как дело "Криминала" может быть связано с обысками в СБУ?

По словам источников "Украинской правды", Андрей Осипов, которого ранее задержали НАБУ и САП, был близок к высокопоставленным чиновникам СБУ. Собеседники издания предполагают, что детективам удалось получить доступ к информации с его телефона.

После задержания близкого к топ-чиновникам СБУ Андрея Осипова ("Криминала") главной интригой для всех силовиков было то, разблокировали ли НАБУ и САП его телефон. И, судя по событиям, похоже, разблокировали– рассказал один из собеседников.

По информации "Зеркала недели", 4 ноября НАБУ проводит около 70 обысков по всей Украине в рамках расследования возможного "крышевания" мошеннических колл-центров. Источники издания также утверждают, что на чиновников СБУ детективы вышли после изучения телефона Осипова.

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Ранее ZN.UA сообщало, что Осипов якобы находился под покровительством должностных лиц СБУ Сергея Дуки и Антона Кравчука. Во время обысков у него, по данным издания, нашли автомобильные номера прикрытия, удостоверения и другие документы спецслужбы.

Что известно о деле Андрея Осипова?

НАБУ и САП подозревают Осипова в вымогательстве миллиона долларов за помощь в избежании возможной экстрадиции мужчины в Россию.

По версии следствия, он заявлял о своих связях с руководством СБУ и обещал за деньги помочь избежать уголовного преследования. Средства должны были передать четырьмя частями по 250 тысяч долларов.

Следствие установило, что Осипов получил 50 тысяч долларов, после чего начал требовать остальную сумму. В случае отказа потерпевшему угрожали насилием, убийством и ограничением его прав.

31 июля ВАКС взял Осипова под стражу без права внесения залога. Впоследствии суд продлил меру пресечения до 22 ноября, а апелляционная инстанция оставила решение в силе.

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У кого из должностных лиц СБУ проводят обыски?

По данным "Украинской правды", 4 ноября следственные действия проводятся в отношении начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука.

Кроме того, сообщалось о попытке провести обыск у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки.

НАБУ заявило, что один из высокопоставленных сотрудников спецслужбы угрожал применить огнестрельное оружие и не допускал следователей к месту проведения обыска. По информации источников "Украинской правды", речь идет именно о Дуке.