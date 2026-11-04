Обшуки у керівництва СБУ можуть мати несподіваний зв'язок зі справою "Кримінала", – ЗМІ

Про можливий зв'язок обшуків із діяльністю Андрія Осіпова на прізвисько "Кримінал" повідомляє Українська правда.

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Як справа "Кримінала" може бути пов'язана з обшуками в СБУ?

За словами джерел УП, Андрій Осіпов, якого раніше затримали НАБУ і САП, був близьким до високопосадовців СБУ. Співрозмовники видання припускають, що детективам вдалося отримати доступ до інформації з його телефона.

Після затримання близького до топпосадовців СБУ Андрія Осіпова (Кримінала) головною інтригою для всіх силовиків було, чи розблокували НАБУ і САП його телефон. І судячи із подій, схоже, розблокували– розповів один зі співрозмовників.

За інформацією "Дзеркала тижня", 4 листопада НАБУ проводить близько 70 обшуків по всій Україні в межах розслідування можливого "кришування" шахрайських колцентрів. Джерела видання також стверджують, що на посадовців СБУ детективи вийшли після вивчення телефона Осіпова.

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Раніше ZN.UA повідомляло, що Осіпов нібито перебував під покровительством посадовців СБУ Сергія Дуки та Антона Кравчука. Під час обшуків у нього, за даними видання, знайшли автомобільні номери прикриття, посвідчення та інші документи спецслужби.

Що відомо про справу Андрія Осіпова?

НАБУ і САП підозрюють Осіпова у вимаганні мільйона доларів за допомогу в уникненні можливої екстрадиції чоловіка до Росії.

За версією слідства, він заявляв про свої зв'язки з керівництвом СБУ та обіцяв за гроші допомогти уникнути кримінального переслідування. Кошти мали передати чотирма частинами по 250 тисяч доларів.

Слідство встановило, що Осіпов отримав 50 тисяч доларів, після чого почав вимагати решту. У разі відмови потерпілому погрожували насильством, убивством та обмеженням його прав.

31 липня ВАКС узяв Осіпова під варту без права внесення застави. Згодом суд продовжив запобіжний захід до 22 листопада, а апеляційна інстанція залишила рішення чинним.

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У кого з посадовців СБУ проводять обшуки?

За даними Української правди, 4 листопада слідчі дії відбуваються у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності Олександра Ковальчука.

Крім того, повідомлялося про спробу провести обшук у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки.

НАБУ заявило, що один із високопосадовців спецслужби погрожував застосувати вогнепальну зброю та не допускав детективів до місця проведення обшуку. За інформацією джерел УП, ідеться саме про Дуку.