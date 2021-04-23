Поздно вечером 22 апреля сотрудники Службы безопасности Украины приехали с обысками в бизнес-центр "Миллениум", что в Киеве. Именно здесь расположены офисы олигарха Игоря Коломойского.

Именно журналист проекта "Схемы" первым сообщил о проведении обысков в бизнес-центре. К слову "Грязные доллары": в США опубликовали большое расследование про Коломойского Бизнес-центр, где располагается офис Игоря Коломойского, сейчас. Сотрудники СБУ,

– рассказал журналист в 23:45 вечера. Обыски могут касаться "Центрэнерго" Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники сообщило, что причина обысков – дело "Центрэнерго". К слову, по данным издания, обыски Служба безопасности проводит совместно с оперативниками Службы внешней разведки. Коротко о деле "Центрэнерго": "Центрэнерго" – это единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания и один из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли.

Ранее "Схемы" рассказывали о схеме, которую олигарх Игорь Коломойский организовал для заработка на перепродаже газа государственной компании.

Олигарх фактически контролировал прежнее руководство компании, поэтому через фирму-прокладку организовал перепродажу газа у "Центрэнерго" с "Укрнафты", которую он тоже частично контролирует, но официально. Контрольным пакетом "Укрнафты" тоже владеет государство – в лице "Нафтогаза".