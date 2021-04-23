СБУ ночью приехала с обысками в офис Коломойского
Поздно вечером 22 апреля сотрудники Службы безопасности Украины приехали с обысками в бизнес-центр "Миллениум", что в Киеве. Именно здесь расположены офисы олигарха Игоря Коломойского.
Источник:журналист Михаил Ткач
Именно журналист проекта "Схемы" первым сообщил о проведении обысков в бизнес-центре.
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Бизнес-центр, где располагается офис Игоря Коломойского, сейчас. Сотрудники СБУ,
– рассказал журналист в 23:45 вечера.
Обыски могут касаться "Центрэнерго"
Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники сообщило, что причина обысков – дело "Центрэнерго".
К слову, по данным издания, обыски Служба безопасности проводит совместно с оперативниками Службы внешней разведки.
Коротко о деле "Центрэнерго":
- "Центрэнерго" – это единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания и один из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли.
- Ранее "Схемы" рассказывали о схеме, которую олигарх Игорь Коломойский организовал для заработка на перепродаже газа государственной компании.
- Олигарх фактически контролировал прежнее руководство компании, поэтому через фирму-прокладку организовал перепродажу газа у "Центрэнерго" с "Укрнафты", которую он тоже частично контролирует, но официально. Контрольным пакетом "Укрнафты" тоже владеет государство – в лице "Нафтогаза".
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