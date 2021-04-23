Пізно ввечері 22 квітня співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуками в бізнес-центр "Міленіум", що в Києві. Саме тут розташовані офіси олігарха Ігоря Коломойського.

Саме журналіст проєкту "Схеми" першим повідомив про проведення обшуків у бізнес-центрі. До слова "Брудні долари": у США опублікували велике розслідування про Коломойського Бізнес-центр, де розташовується офіс Ігоря Коломойського, зараз. Співробітники СБУ,

– розповів журналіст о 23:45 вечора. Обшуки можуть стосуватися "Центренерго" Видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела повідомила, що причина обшуків – справа "Центренерго". До слова, за даними видання, обшуки Служба безпеки проводить спільно з оперативниками Служби зовнішньої розвідки. Коротко про справу "Центренерго": "Центренерго" – це єдина в Україні державна енергогенеруюча компанія та один з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі.

Раніше "Схеми" розповідали про схему, яку олігарх Ігор Коломойський організував для заробітку на перепродажу газу державній компанії.

Олігарх фактично контролював колишнє керівництво компанії, тож через фірму-прокладку організував перепродаж газу в "Центренерго" з "Укрнафти", яку він теж частково контролює, але офіційно. Контрольним пакетом "Укрнафти" теж володіє держава – в особі "Нафтогазу".