СБУ серед ночі приїхала з обшуками в офіс Коломойського
Пізно ввечері 22 квітня співробітники Служби безпеки України приїхали з обшуками в бізнес-центр "Міленіум", що в Києві. Саме тут розташовані офіси олігарха Ігоря Коломойського.
Джерело:журналіст Михайло Ткач
Саме журналіст проєкту "Схеми" першим повідомив про проведення обшуків у бізнес-центрі.
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Бізнес-центр, де розташовується офіс Ігоря Коломойського, зараз. Співробітники СБУ,
– розповів журналіст о 23:45 вечора.
Обшуки можуть стосуватися "Центренерго"
Видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела повідомила, що причина обшуків – справа "Центренерго".
До слова, за даними видання, обшуки Служба безпеки проводить спільно з оперативниками Служби зовнішньої розвідки.
Коротко про справу "Центренерго":
- "Центренерго" – це єдина в Україні державна енергогенеруюча компанія та один з найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі.
- Раніше "Схеми" розповідали про схему, яку олігарх Ігор Коломойський організував для заробітку на перепродажу газу державній компанії.
- Олігарх фактично контролював колишнє керівництво компанії, тож через фірму-прокладку організував перепродаж газу в "Центренерго" з "Укрнафти", яку він теж частково контролює, але офіційно. Контрольним пакетом "Укрнафти" теж володіє держава – в особі "Нафтогазу".
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