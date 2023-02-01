Массовые обыски и реакция Запада: по какому случаю СБУ посетила чиновников

Украинские правоохранительные органы начали серию обысков у чиновников и представителей бизнеса. Такие действия обусловлены внутренним запросом общества и необходимостью привлечь доверие европейского сообщества.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он подчеркнул, что западные партнеры стремятся, чтобы антикоррупционные законы и реформы не просто подписывались, а реально претворялись в жизнь.

К теме Президент будет за максимальное наказание, – Данилов о возможности "посадок" фигурантов обысков

По словам Рыбачука, для наших западных партнеров недостаточно провести обыски, арестовать нескольких человек. Они стремятся к принципиальным изменениям, а прогресс начнут оценивать после того, как реально вступит в силу закон и пройдет некоторое время. Это будет когда украинские граждане, активисты, бизнес подтвердят реальные изменения.

Для Запада важны не персональные обыски, выделенные события, для них важно выстраивание системной независимой судебной власти.

– подчеркнул спикер.

Украине нельзя останавливаться

Рыбачук акцентировал, что в свое время был ряд стран, выступавших против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. И сейчас все ожидают подлинных результатов от работы украинской власти.

Для того чтобы начались переговоры по интеграции Украины в ЕС, наше государство должно выполнить все 7 условий на 12 баллов из 12, убежден говорящий.

Выполнение этих условий делает улицу Банковую не влиятельной на судебную систему, на силовиков. Поэтому для Андрея Ярмака и Олега Татарова это очевидный вызов, а для президента Зеленского нет другого пути. Он прекрасно понимает, что если мы забуксуем на пути к интеграции, это повлияет и на НАТО, и на перспективы Украины.

– подчеркнул Рыбачук.

Рыбачук о причинах массовых обысков: смотреть видео

Что привело к активизации обысков

Обыски Авакова, Коломойского и других Рыбачук связывает с двумя факторами: запросом украинского общества и визитом европейских лидеров в рамках саммита Украина – ЕС в Киеве 3 февраля. Это также окажет эффект на людей, которые проверяют использование американской помощи в Украине.

Эксперт убежден, что так украинские власти пытаются убрать шквал критики "где-то искренне, где-то конъюнктурно".

Этот офис Президента Украины имеет очень много касательных контактов с общественным мнением,

– добавил эксперт.

По его словам, в Вашингтоне есть лоббисты ряда украинских политиков, в том числе Андрей Ярмак. Ведь команда, которая сейчас пришла к власти, всегда работала по изучению общественного мнения.

Рыбачук убежден, что у Владимира Зеленского есть особый дар чувствовать общественные настроения. Поэтому активизация обысков связана с информационной проблемой снаружи.

Украина должна вызывать доверие инвесторов

"Мы хотим говорить о членстве в ЕС, НАТО, восстанавливать не старую, а новую Украину. Для этого нужна очень эффективная власть, которая пользуется доверием, как внутри страны, так и у внешних инвесторов", – подчеркнул эксперт.

Он считает, что для восстановления Украины, в первую очередь, будет необходимо привлечение инвесторов, которые будут ей доверять. Они уже ищут возможности и сигналы для начала инвестиций.

Обыски в Украине: к кому наведывалась СБУ