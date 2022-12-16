Кроме того, они пополняют обменный фонд Украины. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий.
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Церкви УПЦ МП часто стали питомником наводников, шпионов, агитаторов "русского мира". Их нужно выявлять, задерживать и осуждать, обменивать на наших, вытаскивая своих из плена. Именно законные действия СБУ позволяют сегодня и избавляться от коллаборантов, и пополнять обменный фонд,
– подчеркивает Голобуцкий.
Эксперт описывает обмен задержанного СБУ священника-наводчика.
"На видео – батюшка УПЦ МП, который сливал позиции украинской армии россиянам. Был вычислен и задержан СБУ. Получил приговор суда – 12 лет. "Луганщина теперь земля "русская", а украинская скверна не коснется нашей земли", – делится влажными несбыточными мечтами предатель из УПЦ МП. Рекомендую это видео для просмотра всем, кто хоть на 1% сомневается в правильности рейдов СБУ по храмам УПЦ МП", – отмечает Голобуцкий.
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На неделе СБУ снова задерживала "любительскую землю русскую" в рясах. Это значит, что скоро на очередном обмене они окажутся в тесных объятиях пригожинских зеков. А мы сможем возвращены к родным нашим. И это самое важное, – резюмирует эксперт.
Кратко об обысках СБУ в церквях УПЦ МП
- Ранее сообщалось, что СБУ в октябре начала проводить обыски в зданиях УПЦ МП в разных областях Украины.
- Также СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, осуществлявшему антиукраинскую деятельность. Кроме того, разоблачен диакон УПЦ МП, агитировавший за "присоединение" Запорожья к России.
- В епархиях Московского патриархата СБУ обнаружила российские паспорта, "пропуска федеральных советников РФ" и флаг "Новороссии".
- В Харьковской епархии УПЦ МП нашли сотни тысяч наличных, прокремлевскую литературу и сухпайки кафиров, а в Киевской и Херсонской – подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки.