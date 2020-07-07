Правоохранители РФ в аннексированном Крыму проводят обыски в частных домах крымских татар. Силовики обыскивают сразу несколько домов в разных районах полуострова.

Фото обысков в фейсбуке опубликовала "Крымская солидарность".

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Обыски продолжаются в:

доме Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района,

у Исмета Ибрагимова в поселке Курцы Симферопольского района,

у Дилявера Меметова в Алуште,

в Бахчисарайском районе – в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима,

в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана.

Кого задержали

Крымскотатарская правозащитница Лутфие Зудиева заявила, что силовики задержали 6 крымских татар, пишет "РБК-Украина".

Эмиль Зиядинов – активист, стример. Участвовал в пикетах в Москве в качестве протеста против репрессий в Крыму.

– активист, стример. Участвовал в пикетах в Москве в качестве протеста против репрессий в Крыму. Исмет Ибрагимов, Алим Суфьяном – участвовали в организации мусульманских праздников. Посещали суды по политически мотивированным делам.

– участвовали в организации мусульманских праздников. Посещали суды по политически мотивированным делам. Сейран Хайретдинов – был в числе организаторов праздничных мероприятий Къурбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар.

– был в числе организаторов праздничных мероприятий Къурбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар. Александр Сизиков – российский мусульман инвалид I группы, полностью потерял зрение в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенного Эдема Смаилова.

– российский мусульман инвалид I группы, полностью потерял зрение в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенного Эдема Смаилова. Вадим Бектемиров – активист, который занимался передачами в СИЗО политзаключенным.

Дилявера Меметова и Эмиля Зиядинова уже задерживали

В конце мая Дилявера Меметова задерживали российские пограничники при попытке пересечь админграницу с Херсонской областью, сообщает издание "Ґрати".

Тогда Меметова доставили в отделение полиции, изъяли документы и к вечеру отпустили с документами. Однако выяснилось, что в паспорте вырваны страницы. Адвокат Назим Шейхмамбетов предположил, что это было сделано намеренно, чтобы не выпустить Меметова из Крыма.Кроме того, Эмиля Зиядинова задерживали 27 марта 2019 года, когда он с другими активистами пришел поддержать крымских татар, у которых шли обыски.

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Российские силовики задержали активиста и составили админпротокол о "неповиновении законному распоряжению работника полиции". По версии правоохранителей РФ, мужчина взял за рукав одного из полицейских, однако на видео задержания этого нет. Суд оштрафовал Зиядинова на 500 рублей.

Российские силовики устроили массовые обыски у крымских татар: фото

Важно! После аннексии Крыма российские силовики проводят обыски у крымских татар часто. Международное сообщество осуждает действия РФ и требует прекратить это. Впрочем, обыски продолжаются.

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