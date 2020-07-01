Будет ли Украина подавать воду в Крым: у Зеленского поставили точку
До аннексии Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 85% потребностей. Премьер Денис Шмыгаль в одном из своих первых эфиров на телевидении опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Однако в команде президента однозначно решили, что возобновлять водоснабжение не будут.
Заместитель главы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева заявила, что у Владимира Зеленского даже не рассматривают вопрос подачи воды в Крым, пишет "РБК-Украина".
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Это официальная позиция всех органов власти,
– объяснила Ташева.
По ее словам, аналогичная позиция по восстановлению подачи воды и лично у президента Владимира Зеленского.
Поставка воды в Крым: что известно о проблеме
После аннексии Крыма, Украина прекратила водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал. Когда воды на полуострове оказалось недостаточно, Россия вновь начала поднимать вопрос о питьевой воде для оккупированной территории.
Что говорил о воде Шмыгаль
После назначения премьером Дениса Шмыгаля, в одном из своих первых эфиров на телевидении он опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Мол, на полуострове живут граждане Украины, которые могут от этого пострадать.
Это заявление вызвало возмущение и дискуссии. Позже Шмыгаль признал, что поспешил с высказыванием, а формат ток-шоу для такой темы не является соответствующим.
Летом Денис Шмыгаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос возобновления воды в Крым не рассматривают, а Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.