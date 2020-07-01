До аннексии Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 85% потребностей. Премьер Денис Шмыгаль в одном из своих первых эфиров на телевидении опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Однако в команде президента однозначно решили, что возобновлять водоснабжение не будут.

Заместитель главы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева заявила, что у Владимира Зеленского даже не рассматривают вопрос подачи воды в Крым, пишет "РБК-Украина".

Обратите внимание Оккупанты в Крыму жалуются на отсутствие воды и просят у России спецсамолет для осадков

Это официальная позиция всех органов власти,

– объяснила Ташева.

По ее словам, аналогичная позиция по восстановлению подачи воды и лично у президента Владимира Зеленского.

Поставка воды в Крым: что известно о проблеме

После аннексии Крыма, Украина прекратила водоснабжение полуострова через Северо-Крымский канал. Когда воды на полуострове оказалось недостаточно, Россия вновь начала поднимать вопрос о питьевой воде для оккупированной территории.

Важно! Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны предусматривает, что оккупационная власть должна обеспечить всем необходимым мирное население этой территории. Поэтому вопрос водоснабжения Крыма – это ответственность России, а не Украины.

Что говорил о воде Шмыгаль

После назначения премьером Дениса Шмыгаля, в одном из своих первых эфиров на телевидении он опрометчиво сказал, что воду в Крым нужно дать. Мол, на полуострове живут граждане Украины, которые могут от этого пострадать.

Это заявление вызвало возмущение и дискуссии. Позже Шмыгаль признал, что поспешил с высказыванием, а формат ток-шоу для такой темы не является соответствующим.

Летом Денис Шмыгаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос возобновления воды в Крым не рассматривают, а Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.

В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней. С наступлением жары ситуация значительно ухудшилась, обмелели водохранилища на полуострове. Фото – здесь.