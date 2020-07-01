До анексії Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 85% потреб. Прем'єр Денис Шмигаль в одному зі своїх перших ефірів на телебаченні необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Однак у команді президента однозначно вирішили, що відновлювати водопостачання не будуть.

Заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що у Володимира Зеленського навіть не розглядають питання подачі води в Крим, пише "РБК-Україна".

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Це офіційна позиція всіх органів влади,

– пояснила Ташева.

За її словами, аналогічна позиція щодо відновлення подачі води і особисто у президента Володимира Зеленського.

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