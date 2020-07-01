Чи подаватиме Україна воду в Крим: у Зеленського поставили крапку
До анексії Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 85% потреб. Прем'єр Денис Шмигаль в одному зі своїх перших ефірів на телебаченні необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Однак у команді президента однозначно вирішили, що відновлювати водопостачання не будуть.
Заступниця голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева заявила, що у Володимира Зеленського навіть не розглядають питання подачі води в Крим, пише "РБК-Україна".
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Це офіційна позиція всіх органів влади,
– пояснила Ташева.
За її словами, аналогічна позиція щодо відновлення подачі води і особисто у президента Володимира Зеленського.
Постачання води до Криму: що відомо про проблему
Після анексії Криму, Україна припинила водопостачання півострова через Північно-Кримський канал. Коли води на півострові виявилося недостатньо, то Росія знову почала підіймати питання про питну воду для окупованої території.
Що казав про воду Шмигаль
Після призначення прем'єром Дениса Шмигаля, в одному зі своїх перших ефірів на телебаченні він необачно сказав, що воду у Крим потрібно дати. Мовляв, на півострові живуть громадяни України, які можуть від цього постраждати.
Ця заява викликала обурення та дискусії. Пізніше Шмигаль визнав, що поспішив із висловленням, а формат ток-шоу для такої теми не є відповідним.
Влітку Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим не розглядають, а Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.