Правоохоронці РФ в анексованому Криму проводять обшуки у приватних будинках кримських татар. Силовики обшукують одразу кілька будинків у різних районах півострова.

Фото обшуків у фейсбуці опублікувала "Кримська солідарність".

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Обшуки тривають у:

будинку Еміля Зіядінова в селищі Жовтневе Красногвардійського району,

у Ісмета Ібрагімова в селищі Курці Сімферопольського району,

у Ділявера Меметова в Алушті,

У Бахчисарайському районі — в селі Залізничне у Суфьянова Аліма,

У селі Білокам'янка у Хайретдінова Сейрана.

Кого затримали

Кримськотатарська правозахисниця Лутфіє Зудієва заявила, що силовики затримали 6 кримських татар, пише "РБК-Україна".

Еміль Зіядінов – активіст, стример. Брав участь в пікетах в Москві в якості протесту проти репресій в Криму.

– активіст, стример. Брав участь в пікетах в Москві в якості протесту проти репресій в Криму. Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'яном – брали участь в організації мусульманських свят. Відвідували суди за політично вмотивованими справами.

– брали участь в організації мусульманських свят. Відвідували суди за політично вмотивованими справами. Сейран Хайретдінов – був у числі організаторів святкових заходів К'урбан і Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.

– був у числі організаторів святкових заходів К'урбан і Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар. Олександр Сизиков – російський мусульман інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня Едема Смаілова.

– російський мусульман інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня Едема Смаілова. Вадим Бектеміров – активіст, який займався передачами в СІЗО політв'язням.

Ділявера Меметова та Еміля Зіядінова уже затримували

Наприкінці травня Ділявера Меметова затримували російські прикордонники при спробі перетнути адмінкордон з Херсонською областю, повідомляє видання "Ґрати".

Тоді Меметова доставили у відділення поліції, вилучили документи і до вечора відпустили з документами. Однак з’ясувалося, що в паспорті вирвані сторінки. Адвокат Назім Шейхмамбетов припустив, що це було зроблено навмисно, щоб не випустити Меметова з Криму.

Окрім того, Еміля Зіядінова затримували 27 березня 2019 року, коли він з іншими активістами прийшов підтримати кримських татар, у яких тривали обшуки.

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Російські силовики затримали активіста і склали адмінпротокол про "непокору законному розпорядженню працівника поліції". За версією правоохоронців РФ, чоловік взяв за рукав одного з поліцейських, однак на відео затримання цього немає. Суд оштрафував Зиядинова на 500 рублів.

Російські силовики влаштували масові обшуки у кримських татар: фото

Важливо! Після анексії Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар часто. Міжнародне співтовариство засуджує дії РФ і вимагає припинити це. Втім, обшуки тривають.

Як Росія анексувала Крим