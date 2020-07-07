Російські силовики влаштували масові обшуки та затримання кримських татар: фото
Правоохоронці РФ в анексованому Криму проводять обшуки у приватних будинках кримських татар. Силовики обшукують одразу кілька будинків у різних районах півострова.
Фото обшуків у фейсбуці опублікувала "Кримська солідарність".
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Обшуки тривають у:
- будинку Еміля Зіядінова в селищі Жовтневе Красногвардійського району,
- у Ісмета Ібрагімова в селищі Курці Сімферопольського району,
- у Ділявера Меметова в Алушті,
- У Бахчисарайському районі — в селі Залізничне у Суфьянова Аліма,
- У селі Білокам'янка у Хайретдінова Сейрана.
Кого затримали
Кримськотатарська правозахисниця Лутфіє Зудієва заявила, що силовики затримали 6 кримських татар, пише "РБК-Україна".
- Еміль Зіядінов – активіст, стример. Брав участь в пікетах в Москві в якості протесту проти репресій в Криму.
- Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'яном – брали участь в організації мусульманських свят. Відвідували суди за політично вмотивованими справами.
- Сейран Хайретдінов – був у числі організаторів святкових заходів К'урбан і Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.
- Олександр Сизиков – російський мусульман інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня Едема Смаілова.
- Вадим Бектеміров – активіст, який займався передачами в СІЗО політв'язням.
Наприкінці травня Ділявера Меметова затримували російські прикордонники при спробі перетнути адмінкордон з Херсонською областю, повідомляє видання "Ґрати".
Тоді Меметова доставили у відділення поліції, вилучили документи і до вечора відпустили з документами. Однак з’ясувалося, що в паспорті вирвані сторінки. Адвокат Назім Шейхмамбетов припустив, що це було зроблено навмисно, щоб не випустити Меметова з Криму.
Окрім того, Еміля Зіядінова затримували 27 березня 2019 року, коли він з іншими активістами прийшов підтримати кримських татар, у яких тривали обшуки.
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Російські силовики затримали активіста і склали адмінпротокол про "непокору законному розпорядженню працівника поліції". За версією правоохоронців РФ, чоловік взяв за рукав одного з поліцейських, однак на відео затримання цього немає. Суд оштрафував Зиядинова на 500 рублів.
Російські силовики влаштували масові обшуки у кримських татар: фото
Як Росія анексувала Крим
- Взимку 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія включила Крим до свого складу.
- Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму.
- Провідні країни світу запровадили санкції проти РФ через анексію Криму.
- В Україні розробляють план деокупації.