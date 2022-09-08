Волонтеров обвиняют в незаконном использовании гумпомощи

Детали дела рассказала Марина Цыбченко, следователь управления полиции в Киеве, сообщает 24 канал. Сообщается, что волонтеры якобы с целью получения прибыли продавали автомобили, которые поступали в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств.

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При этом Марина Цыбченко отметила, что автомобильный транспорт предназначался для нужд Вооруженных сил Украины.

В полиции Киева рассказали, что в настоящее время продолжаются все следственные действия, в том числе обыски по месту жительства волонтеров в Киеве, Киевской области и Львове.

Полиция начала уголовное производство по статье 201-2 Уголовного кодекса (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи).

Обвиняемым мужчинам грозит от 5 до 7 лет заключения. Также Марина Цыбченко сообщила, что решается вопрос по поводу сообщения волонтерам подозрения.

Что известно об обысках у Литинского

Активист и волонтер из Львова Святослав Литинский 8 сентября заявил, что к нему пришли с обысками. Обыски прошли, когда волонтера не было дома.

По его словам, стражи порядка обманным путем зашли в дом, сказав, что пришли вручать повестку. И уже на входе в дом жене Литинского показали постановление на обыск.

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