Волонтерів звинувачують у незаконному використанні гумдопомоги

Деталі справи розповіла Марина Цибченко, слідча управління поліції в Києві, інформує 24 канал. Повідомляється, що волонтери нібито з метою отримання прибутку продавали автівки, які надходили в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав.

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При цьому Марина Цибченко зазначила, що автомобільний транспорт призначався для потреб Збройних Сил України.

У поліції Києва розповіли, що наразі тривають усі слідчі дії, в тому числі обшуки за місцем проживання волонтерів у Києві, Київській області та Львові.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 201-2 кримінального кодексу (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).

Чоловікам, яких звинувачують, загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Також Марина Цибченко повідомила, що вирішується питання щодо повідомлення волонтерам підозри.

Що відомо про обшуки в Літинського

Активіст та волонтер зі Львова Святослав Літинський 8 вересня заявив, що до нього прийшли з обшуками. Обшуки відбулися, коли волонтера не було вдома.

За його словами, правоохоронці обманним шляхом зайшли в дім, сказавши, що прийшли вручати повістку. Та вже на вході в дім дружині Літинського показали ухвалу на обшук.

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