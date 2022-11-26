"Разбудили и раздели нас": в Черновицко-Буковинской епархии прокомментировали обыски

Архимандрит Никита (Сторожук) прокомментировал обыски СБУ в Черновицко-Буковинской епархии. Заметим, что СБУ наведалась туда 25 ноября. По данным источников СМИ, секретаря епархии застукали с обнаженным парнем.

Архимандрит Никита заявил, что сотрудники СБУ ворвались в помещение, вывели всех из комнат и якобы "раздели". Подробнее об обысках в Черновицко-Буковинской епархии пишет 24 канал.

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Что говорят об обысках СБУ в Черновицко-Буковинской епархии

Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата пожаловался, что все было очень неожиданно. Мол, СБУ пришла около 7 утра.

Нас вывели из своих комнат. Всех, кто находился в епархии, приставили к стене, раздели и, оказывается, сфотографировали. А потом, конечно, всякие добавки, ну такие, неприличные… Вы, пожалуй, все это читали. Господь – судья всем, кто это написал. Если у них есть доказательства, пусть доказывают,

– подчеркнул архимандрит Никита.

Также секретарь епархии заявил, что якобы "государственные службы Украины отнюдь не демократичны и используют какие-нибудь такие деспотические методы даже тех же обычных обследований". Никита уверяет, что если бы правоохранители позвонили в звонок, им бы открыли дверь.

Что нужно знать об обысках СБУ в УПЦ МП в Черновцах

25 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата.

Источники сообщают, что во время обыска правоохранители заскочили в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрита Никиту (Сторожука) с парнем из местного хора.

Впоследствии в СМИ сообщили, что хорист – несовершеннолетний .

. В ходе обысков СБУ обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, нашли переписки с "московскими кураторами", у которых были "методички" по "особенностям проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения".

Также во время осмотра компьютеров руководства епархии были обнаружены фотокопии удостоверений захватчиков, участвовавших в боевых действиях против Украины. В частности, удостоверение "героя России", подписано министром обороны России за захват Крыма в 2014 году.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "государственная измена".

, что секретарь Черновицко-Буковинской епархии в своем комментарии не сказал ни слова о том, что СБУ обнаружила в епархии методички из Москвы и удостоверение оккупантов.Кстати, 23 ноября архимандрита Никиту синод УПЦ МП избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии. Его назначили вместо сбежавшего в Россию митрополита Серафима. Сам архимандрит Никита (Сторожук) находится в базе "Миротворца" с мая 2020 года.

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