Киевская городская госадминистрация сообщила, что следователи ГБР пытались зайти на энергетические объекты и производили видеосъемку. 24 Канал пытается связаться с ГБР, чтобы уточнить причину обысков.
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В КГГА сообщили, что дело якобы не касается деятельности Киевтеплоэнерго, а постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов.
Следователи пытаются зайти непосредственно на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. К тому же, работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага,
– говорят в КГГА.
Вероятно, обыски из-за хищения
В ГБР ситуацию пока не прокомментировали. В то же время РБК со ссылкой на свои источники пишет, что они связаны с хищением денежных средств.
"Сегодняшние обыски в помещениях столичных ТЭЦ связаны с хищением денег, выделенных на ремонт поврежденного обстрелами оборудования", – цитирует издание собеседника.
В то же время другие подробности не указывают.
В ДБР подтвердили обыски
Обновление. Государственное бюро расследований подтвердило обыски в административных зданиях столичных ТЭЦ. Там отметили, что следственные действия проводятся в рамках расследования дела о злоупотреблении должностных лиц при ремонте энергетического оборудования.
Работники ДБР проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами,
– говорится в сообщении бюро.
В ДБР отметили, что следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов.
"В частности, проверяют информацию о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения", – добавили в ведомстве.
ДБР также подчеркнули, что во время следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют.
Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, выполнявшей работы.
В "Киевтеплоэнерго" говорят, что готовы сотрудничать
В "Киевтеплоэнерго" назвали обыски такими, что "создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла". Вместе с тем заявили о "готовности сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию".
"Вмешательство в работу оперативного персонала может привести к непредсказуемым последствиям", – говорилось в заявлении предприятия.
Там добавили, что в период отопительного сезона Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 50% теплоснабжения столицы и поставляют электроэнергию в объединенную энергосистему Украины.