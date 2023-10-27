Київська міська держадміністрація повідомила, що слідчі ДБР намагалися зайти на енергетичні об'єкти та проводили відеозйомку. 24 Канал намагається сконтактувати з ДБР, аби уточнити причину обшуків.

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У КМДА повідомили, що справа нібито не стосується діяльності "Київтеплоенерго", а ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергетичних об'єктів.

Слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні обʼєкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. До того, працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об'єктах, грубо порушуючи безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенню ворога,

– кажуть в КМДА.

Імовірно, обшуки через розкрадання

У ДБР ситуацію поки не прокоментували. Водночас РБК з посиланням на свої джерела пише, що вони пов'язані із розкраданням коштів.

"Сьогоднішні обшуки в приміщеннях столичних ТЕЦ, пов'язані з розкраданням грошей, виділених на ремонт пошкодженого обстрілами обладнання", – цитує видання співрозмовника.

Водночас інших подробиць не вказують.

У ДБР підтвердили обшуки

Оновлення. Державне бюро розслідувань підтвердило обшуки в адміністративних будівлях столичних ТЕЦ. Там зазначили, що слідчі дії проводять у рамках розслідування справи про зловживання посадових осіб під час ремонту енергетичного обладнання.

Працівники ДБР проводять обшуки в адміністративних будівлях столичних теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами,

– ідеться в повідомленні бюро.

У ДБР наголосили, що слідчі дії проводять із суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об'єктів.

"Зокрема, перевіряють інформацію про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення в готівку та привласнення", – додали у відомстві.

Також, за інформацією ДБР, перевіряють інформацію, що самі роботи, згідно з укладеними у 2022 році договорами, фактично не було виконано.

ДБР також наголосили, що під час слідчих дій відеозапис зовнішнього вигляду об'єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи в проведенні обшуків участі не беруть.

Одночасно слідчі дії проводять у підрядній організації, яка виконувала роботи.

В "Київтеплоенерго" кажуть, що готові співпрацювати

Раніше в "Київтеплоенерго" назвали обшуки такими, що "створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла". Разом з тим заявили про "готовність співпрацювати зі слідчими й надавати всю необхідну інформацію".

"Втручання в роботу оперативного персоналу може призвести до непередбачуваних наслідків", – йшлося в заяві підприємства.

Там додали, що в період опалювального сезону Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 забезпечують близько 50% теплопостачання столиці та постачають електроенергію в об'єднану енергосистему України.