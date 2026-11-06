В кабинеты сотрудников "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками

По данным официального портала Киева, силовики пытаются изъять оригиналы проектно-сметной документации и документы, необходимые для начала строительных работ.

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Каковы подробности?

Следственные действия касаются обустройства систем резервного питания и создания объектов распределенной когенерации.

Эти мощности предназначены для обеспечения теплом и электричеством потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы.

Работы еще не оплачивались

На коммунальном предприятии отметили, что средства за разработку указанных проектов подрядчикам вообще не перечисляли.

Проектные работы еще не оплачены, поскольку финансирование предусмотрено после их завершения. Акты выполненных работ не подписывались и не оплачивались– подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".

Угроза срыва энергетических проектов

На предприятии считают, что внезапные действия правоохранительных органов могут свидетельствовать о том, что оказывается политическое давление на городские службы.

Потеря доступа к документации может существенно затруднить реализацию критически важных работ перед началом отопительного сезона. Коллектив "Киевтеплоэнерго" призвал правоохранительные органы обеспечить справедливый подход в ходе расследования, а СМИ – объективно освещать события, связанные со столичной энергетикой.

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Комментарии со стороны правоохранительных органов отсутствуют. При этом 4 ноября Владимир Зеленский провел совещание по возобновлению энергоснабжения после российских атак. Сложнее всего остается ситуация именно в Киеве, где жители сталкиваются с длительными перебоями со светом и водой.

Президент отметил, что из-за почти ежедневных российских обстрелов аварийные службы и спасатели работают круглосуточно. В то же время, повторные удары и воздушные тревоги существенно усложняют ремонтные работы и затягивают восстановление.