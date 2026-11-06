До кабінетів працівників "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками

За даними офіційного порталу Києва, силовики намагаються вилучити оригінали проєктно-кошторисної документації та папери для старту будівельних робіт.

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Які подробиці?

Слідчі дії стосуються облаштування систем резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації.

Ці потужності призначені для забезпечення теплом та електрикою споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці.

Роботи ще не оплачували

На комунальному підприємстві зауважили, що кошти за розробку зазначених проєктів підрядникам взагалі не перераховували.

Проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх завершення. Акти виконаних робіт не підписували й не оплачували– наголосили у "Київтеплоенерго".

Загроза зриву енергетичних проєктів

На підприємстві вважають, що раптові дії правоохоронних органів можуть свідчити про здійснення політичного тиску на міські служби.

Втрата доступу до документації здатна суттєво ускладнити реалізацію критично важливих робіт перед стартом опалювального сезону. Колектив "Київтеплоенерго" закликав правоохоронців забезпечити справедливий підхід під час розслідування, а медіа – об'єктивно висвітлювати події довкола столичної енергетики.

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Коментарі з боку правоохоронних органів наразі відсутні. При цьому, 4 листопада Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення енергопостачання після російських атак. Найскладнішою залишається ситуація саме у Києві, де мешканці стикаються з тривалими перебоями зі світлом і водою.

Президент зазначив, що через майже щоденні російські обстріли аварійні служби та рятувальники працюють цілодобово. Водночас повторні удари й повітряні тривоги суттєво ускладнюють ремонтні роботи та затягують відновлення.