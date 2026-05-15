СБУ и полиция проводят обыски в Ужгородском ТЦК, – журналист

15 мая СБУ и полиция пришли с обысками в Ужгородский РТЦК и СП. Следственные действия проходят не только в самом военкомате, но и у временно исполняющего обязанности военкома – подполковника Николая Мигалейко.

Также обыски проводят еще у трех человек, которых правоохранители проверяют в рамках дела о возможной продаже повесток. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

Смотрите также Повестки в телефоне и мобилизация онлайн: в Раде ответили, будет ли рассматриваться реформа ТЦК

Что известно об обысках в Ужгородском РТЦК и СП?

Предварительно, подозрение уже вручили двум фигурантам. Один из них – бывший работник Ужгородского военкомата, который был посредником между клиентами и военкоматом.

По версии следствия, мужчинам могли за деньги оформлять повестку Ужгородского ТЦК не на завтра и не на послезавтра, а сразу на дату через месяц или больше.

"То есть схема могла выглядеть примерно так: человек получает повестку на будущую дату, спокойно ходит себе еще месяц, а за этот "календарный комфорт" ежемесячно стабильно платит. Фактически это могло быть что-то вроде абонемента на покой от ТЦК. Только, похоже, теперь этим абонементом заинтересовались СБУ и полиция. Сейчас продолжаются обыски и следственные действия. Ожидаю дополнительные детали относительно роли каждого из фигурантов и того, вручать ли подозрения руководству Ужгородского ТЦК и по какой статье", – говорится в сообщении журналиста.