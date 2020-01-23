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      В "Фавориту" провели обыски, букмекер все опровергает: детали

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      Прокуратура с полицией наведались с обысками в "Фаворит" / фото: прокуратура Киева

      Прокуратура совместно с полицией провела обыски и прикрыла деятельность нелегальных букмекеров. Следователи установили, что под видом проведения лотереи "Фаворит" группа злоумышленников занималась нелегальной букмекерской деятельностью.

      В частности, с участием специалиста был проведен осмотр веб-сайте "favbet.com" и "favorit.com.ua", сообщает прокуратура города Киева.

      К слову: Легализация игорного бизнеса: кого могут посадить и как лечить игроманов

      Было установлено, что эти сайты предоставляли доступ для проведения азартных игр. Речь идет об игровых автоматах, игре в покер, виртуальной рулетке и ставках на спортивные события.

      Прокуратура совместно с полицией провели обыски в офисных помещениях, а также по местам жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли черновые записи, компьютерную технику и платежные карточки, через которые осуществлялась легализация денег.

      Прокуратура решает вопрос о предъявлении подозрения по статье за занятие игорным бизнесом. Фигурантам дела грозит штраф от 680 тысяч до 850 тысяч гривен.


      В офисах компании изъяли компьютерную технику и банковские карты

      Что говорят в "Фаворите"

      В самой букмекерской конторе появление в СМИ информации об обысках назвали "информационной атакой". Там опровергли проведение каких-либо обысков в компании.

      Данная информация не соответствует действительности, Favbet работает в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами. На сотрудников также не осуществляется никакого давления,
      – заверили в "Фаворите".

      Кроме того, в компании заявили, что "информационная атака" вызвана активной публичной позицией компании по легализации игорного бизнеса в Украине.

      В частности, "Фаворит" убежден, что "ноги растут" из России, где местные букмекерские компании не довольны нормами законопроекта, которые запрещают работать в Украине компаниям с бенефициарными владельцами из России.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Спорт Новости Украины Полиция Прокуратура Киева Игорный бизнес
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