У "Фавориту" провели обшуки, букмекер усе заперечує: деталі

Прокуратура спільно з поліцією провела обшуки та прикрила діяльність нелегальних букмекерів. Слідчі встановили, що під виглядом проведення лотереї "Фаворит" група зловмисників займалася нелегальною букмекерською діяльністю.

Зокрема, за участю спеціаліста було проведено огляд веб-сайті "favbet.com" та "favorit.com.ua", повідомляє прокуратура міста Києва.

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Було встановлено, що ці сайти надавали доступ для проведення азартних ігор. Мовиться про ігрові автомати, гру в покер, віртуальну рулетку та ставки на спортивні події.

Прокуратура спільно з поліцією провели обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку та платіжні картки, через які здійснювалася легалізація грошей.

Прокуратура вирішує питання про пред'явлення підозри за статтею про заняття гральним бізнесом. Фігурантам справи загрожує штраф від 680 тисяч до 850 тисяч гривень.



В офісах компанії вилучили комп'ютерну техніку та банківські картки

Що кажуть у "Фавориті"

У самій букмекерській конторі появу у ЗМІ інформації про обшуки назвали "інформаційною атакою". Там спростували проведення будь-яких обшуків у компанії.

Дана інформація не відповідає дійсності, Favbet працює в штатному режимі, виконуючи свої зобов'язання перед клієнтами. На співробітників також не здійснюється жодного тиску,

– запевнили у "Фавориті".

Крім того, у компанії заявили, що "інформаційна атака" спричинена активною публічною позицією компанії щодо легалізації грального бізнесу в Україні.

Зокрема, "Фаворит" переконаний, що "ноги ростуть" з Росії, де місцеві букмекерські компанії не задоволені нормами законопроєкту, які забороняють працювати в Україні компаніям з бенефіціарними власниками з Росії.