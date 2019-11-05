Обыски в горсовете Ужгорода: заместитель мэра организовал миллионные махинации

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя председателя Ужгородского городского совета на масштабных злоупотреблениях. В результате махинаций чиновника в города были отчуждены земельные участки, которые были предназначены под жилую застройку.

Сотрудники СБУ установили, что в 2014 году, будучи членом земельной комиссии горсовета, заместитель мэра Ужгорода оформил на подставных лиц три земельных участка общей площадью 0,3 гектара. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Позже земля была противоправно передана в распоряжение его жене, которая летом этого года продала ее своему знакомому за 1 миллион 200 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК в помещении Ужгородского горсовета и по местам работы и жительства фигуранта производства проведены обыски.

Решается вопрос об объявлении заместителю председателя горсовета подозрения в совершении преступления.

Отметим, что местный журналист Виталий Глагола сообщил, что обыски прошли у заместителя ужгородского городского головы Василия Гомоная. Он один из трех заместителей ужгородского мэра.

Что известно о Василии Гомонае?

Гомонай с 12 сентября 2017 года утвержден заместителем городского головы Ужгородского горсовета. Он координирует работу департамента городского хозяйства, управления капитального строительства в Ужгороде. Также Гомонай несет персональную ответственность за "обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства".



Василий Гомонай / фото karpatvisnuk.com.ua

В декларации Василия Гомоная за 2018 год указаны:

– земельный участок размером 1000 м2 в Ужгороде, находящийся в собственности жены чиновника, Реган Дианы Ивановны (приобретена в 2006 году);

– земельный участок размером 1000 м2 в Ужгороде, находящийся в совместной собственности Василия Гомоная, Реган Дианы и Реган Анны Васильевны (родство не указано, участок приобретен в 2009 году);

– земельный участок размером 1146 м2 в Ужгороде, находящийся в собственности Реган Дианы (приобретен в 2018 году).

– земельный участок размером 757 м2, находящийся в собственности матери чиновника, Гомонай Марии Васильевны;

– жилой дом размером 100 м2, находящийся в собственности матери; жилой дом размером 45 м2, находящийся в общей собственности Василия Гомоная, его жены, Реган Дианы, а также (родство не указано) Гомоная Василия Ивановича.