Обшуки у міськраді Ужгорода: заступник мера організував мільйонні махінації

Служба безпеки України викрила заступника голови Ужгородської міської ради на масштабних зловживаннях. В результаті махінацій посадовця у міста було відчужено земельні ділянки, що були призначені під житлову забудову.

Співробітники СБУ встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, заступник мера Ужгорода оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 гектара. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До теми: Половину державної землі розікрали, її повертатимуть правоохоронці, – Милованов

Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 мільйон 200 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ у приміщенні Ужгородської міськради та за місцями роботи і проживання фігуранта провадження проведені обшуки.

Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.

Відзначимо, що місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки відбулися у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная. Він один із трьох заступників ужгородського мера.

Що відомо про Василя Гомоная?

Гомонай з 12 вересня 2017 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міськради. Він координує роботу департаменту міського господарства, управління капітального будівництва в Ужгороді. Також Гомонай несе персональну відповідальність за "забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері житлово-комунального господарства та капітального будівництва".



Василь Гомонай / фото karpatvisnuk.com.ua

У декларації Василя Гомоная за 2018 рік вказано:



– земельну ділянку розміром 1000 м2 в Ужгороді, що перебуває у власності дружини посадовця, Реган Діани Іванівни (набута у 2006 році);

– земельну ділянку розміром 1000 м2 в Ужгороді, що перебуває у співвласності Василя Гомоная, Реган Діани та Реган Ганни Василівни (родинний зв’язок не вказано, ділянка набута у 2009 році);

– земельну ділянку розміром 1146 м2 в Ужгороді, перебуває у власності Реган Діани (набута у 2018 році).

– земельну ділянку розміром 757 м2, що перебуває у власності матері посадовця, Гомонай Марії Василівни;

– житловий будинок розміром 100 м2, що перебуває у власності матері; житловий будинок розміром 45 м2, що перебуває у спільній власності Василя Гомоная, його дружини, Реган Діани, а також (родинний зв’язок не вказано) Гомоная Василя Івановича.