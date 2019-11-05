18:09
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Обшуки у міськраді Ужгорода: заступник мера організував мільйонні махінації

      1253 Читать новость на русском
      Обшуки у міськраді Ужгорода
      Обшуки у міськраді Ужгорода / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України викрила заступника голови Ужгородської міської ради на масштабних зловживаннях. В результаті махінацій посадовця у міста було відчужено земельні ділянки, що були призначені під житлову забудову.

      Співробітники СБУ встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, заступник мера Ужгорода оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 гектара. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

      До теми: Половину державної землі розікрали, її повертатимуть правоохоронці, – Милованов

      Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 мільйон 200 тисяч гривень.

      У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ у приміщенні Ужгородської міськради та за місцями роботи і проживання фігуранта провадження проведені обшуки.

      Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.

      Відзначимо, що місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки відбулися у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная. Він один із трьох заступників ужгородського мера.

      Що відомо про Василя Гомоная?

      Гомонай з 12 вересня 2017 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міськради. Він координує роботу департаменту міського господарства, управління капітального будівництва в Ужгороді. Також Гомонай несе персональну відповідальність за "забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері житлово-комунального господарства та капітального будівництва".


      Василь Гомонай / фото karpatvisnuk.com.ua

      У декларації Василя Гомоная за 2018 рік вказано:

      – земельну ділянку розміром 1000 м2 в Ужгороді, що перебуває у власності дружини посадовця, Реган Діани Іванівни (набута у 2006 році);

      – земельну ділянку розміром 1000 м2 в Ужгороді, що перебуває у співвласності Василя Гомоная, Реган Діани та Реган Ганни Василівни (родинний зв’язок не вказано, ділянка набута у 2009 році);

      – земельну ділянку розміром 1146 м2 в Ужгороді, перебуває у власності Реган Діани (набута у 2018 році).

      – земельну ділянку розміром 757 м2, що перебуває у власності матері посадовця, Гомонай Марії Василівни;

      – житловий будинок розміром 100 м2, що перебуває у власності матері; житловий будинок розміром 45 м2, що перебуває у спільній власності Василя Гомоная, його дружини, Реган Діани, а також (родинний зв’язок не вказано) Гомоная Василя Івановича.

      blog_ava
      Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри
      сьогодні
      11322
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Закарпаття Ужгород Корупція Мораторій на продаж землі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю зі Супрун
      сьогодні , 18:00 Про Зеленського, суд з Дубінським та вибори в ОРДЛО: відверте інтерв'ю зі Супрун
      Юрій Гаврищак 166
      Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      сьогодні , 17:00 Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні
      Закарпатський Легіон 454
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      6 листопада , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      474
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сьогодні , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 3650
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сьогодні , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 1279
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук