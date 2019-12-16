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      Обыски в квартире Мухарского: полиция опровергла связь с убийством Шеремета

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      Антин Мухарский / скриншот

      Обыски в квартире шоумена Антина Мухарского не связаны с расследованием убийства Павла Шеремета. Обыски были связаны с наркоторговлей.

      В пресс-службе Нацполиции заявили, что арендаторы, которые жили в квартире Мухарского через интернет сбывали наркотики.

      К теме: Мухарский рассказал детали обыска и обнародовал обращение к Авакову

      В результате обысков из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

      Сам Мухарский в комментарии журналистам 24 канала заявил, что об обысках в своей квартире узнал из фейсбука журналистки Янины Соколовой. Он назвал это террором со стороны власти и "ментовским беспределом".

      Шоумен утверждает, что даже если в его квартире и происходила какая-то торговля наркотиками, выбивать дверь и громить его дом является "ментовским беспределом". Он также добавил, что его юристы уже подали заявление в ГБР.

      Что известно об обысках в квартире Мухарского

      Полиция ночью 13 декабря обыскала квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антина Мухарского (Ореста Лютого) в Киеве.

      По словам артиста, в 5:50 утра в его квартиру ворвались люди в масках, выломали двери и кричали о неотложных следственных действиях. При этом, Мухарский добавил, что силовики не предоставили никаких документов и "положили жителей на пол".

      По этому поводу Мухарский написал пост в фейсбуке, где обратился к главе МВД Арсену Авакову со словами: "Или уже дружбы нет, а Орест Лютый – преступник?"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Полиция Убийство Павла Шеремета
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