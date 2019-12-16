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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Обшуки у квартирі Мухарського: поліція заперечила зв'язок із вбивством Шеремета

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      Антін Мухарський / скріншот

      Обшуки у квартирі шоумена Антіна Мухарського не пов'язані із розслідуванням вбивства Павла Шеремета. Обшуки були пов'язані з наркоторгівлею.

      У пресслужбі Нацполіції заявили, що орендарі, які жили у квартирі Мухарського через інтернет збували наркотики. 

      До теми: Мухарський розповів деталі обшуку та оприлюднив звернення до Авакова

      В результаті обшуків з квартири вилучили комп'ютерну техніку, сімкарти, банківські картки та телефони, які могли використовуватися в злочинну діяльність. Призначені експертизи.

      Сам Мухарський в коментарі журналістам 24 каналу заявив, що про обшуки у своїй квартирі дізнався з фейсбуку журналістки Яніни Соколової. Він назвав це терором з боку влади і "ментовським свавіллям".

      Шоумен стверджує, що навіть якщо у його квартирі і відбувалась якась торгівля наркотиками, вибивати двері і нищити його помешкання є "ментовським свавіллям". Він також додав, що його юристи вже подали заяву в ДБР.

      Що відомо про обшуки у помешканні Мухарського

      Поліція вночі 13 грудня обшукала квартиру українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) у Києві.

      За словами артиста, о 5:50 ранку в його квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері та кричали про невідкладні слідчі дії. При цьому, Мухарський додав, що силовики не надали жодних документів та "поклали мешканців на підлогу". 

      З цього приводу Мухарський написав пост у фейсбуці, де звернувся до глави МВС Арсена Авакова зі словами: "Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Вбивство Павла Шеремета Арсен Аваков
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