Мухарський розповів деталі обшуку та оприлюднив звернення до Авакова

Поліція вночі 13 грудня обшукала квартиру українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) в Києві. 14 грудня Мухарський написав з цього приводу пост у фейсбуці, де звернувся до Арсена Авакова зі словами: "Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?"

У четвер, 12 грудня, Мухарський виклав у фейсбук відеозапис, у якому підтримав підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Мухарський разом з Антоненком виступали на Донбасі для військових. 13 грудня до Мухарського прийшли з обшуком.

Тут детальніше: Правоохоронці обшукали квартиру Мухарського, який підтримав Антоненка у справі Шеремета

Того дня Мухарський написав у фейсбуці: "Вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин". А наступного дня, 14 грудня, опублікував ще два пости з цього приводу.

У першому Мухарський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За словами артиста, о 5:50 ранку в його квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері та кричали про невідкладні слідчі дії. При цьому вони не надали жодних документів та "поклали мешканців на підлогу, тим самим грубо порушивши усі їхні громадянські та конституційні права".

Арсене Борисовичу, ви ж мене добре знаєте і неодноразово просили виступити Ореста Лютого на заходах МВС у 2015 – 2016 роках. Казали, що є прихильником творчості цього артиста, який згідно думок експертів "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, пропагував розмежування суспільства за принципом національної належності". Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?

– написав Мухарський.

"Та у мене є питання й важливіше. Чи нема у вас хорошого майстра по замках?" – іронічно підсумував артист.

Згодом Мухарський опублікував відео з піснею 2012 року та з підписом: "Усім нинішнім можновладцям на згадку про те, що влада – це не назавжди".

У тексті пісні мовиться й про таке: "Та не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор".

До теми: Покровитель витягне і захистить: Аваков розкрив нові деталі справи про вбивство Шеремета

Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.

12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав трьом фігурантам справи запобіжні заходи. Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка взяли під варту до 8 лютого 2020 року.



Ухвали про запобіжний захід Дугарь, Кузьменко та Антоненку / Інфографіка 24 каналу

Відео про справу вбивства Шеремета та затримання підозрюваних: