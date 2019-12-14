02:20
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Мухарський розповів деталі обшуку та оприлюднив звернення до Авакова

      7252 Читать новость на русском
      Антін Мухарський підтримав Андрія Антоненка / inlviv.in.ua

      Поліція вночі 13 грудня обшукала квартиру українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) в Києві. 14 грудня Мухарський написав з цього приводу пост у фейсбуці, де звернувся до Арсена Авакова зі словами: "Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?"

      У четвер, 12 грудня, Мухарський виклав у фейсбук відеозапис, у якому підтримав підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка. Мухарський разом з Антоненком виступали на Донбасі для військових. 13 грудня до Мухарського прийшли з обшуком.

      Тут детальніше: Правоохоронці обшукали квартиру Мухарського, який підтримав Антоненка у справі Шеремета

      Того дня Мухарський написав у фейсбуці: "Вночі спецназ виламав двері у моїй квартирі на Подолі, де живуть орендарі. Обшук тривав п'ять годин". А наступного дня, 14 грудня, опублікував ще два пости з цього приводу.

      У першому Мухарський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      За словами артиста, о 5:50 ранку в його квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері та кричали про невідкладні слідчі дії. При цьому вони не надали жодних документів та "поклали мешканців на підлогу, тим самим грубо порушивши усі їхні громадянські та конституційні права".

      Арсене Борисовичу, ви ж мене добре знаєте і неодноразово просили виступити Ореста Лютого на заходах МВС у 2015 – 2016 роках. Казали, що є прихильником творчості цього артиста, який згідно думок експертів "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, пропагував розмежування суспільства за принципом національної належності". Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?
      – написав Мухарський.

      "Та у мене є питання й важливіше. Чи нема у вас хорошого майстра по замках?" – іронічно підсумував артист.

      Згодом Мухарський опублікував відео з піснею 2012 року та з підписом: "Усім нинішнім можновладцям на згадку про те, що влада – це не назавжди".

      У тексті пісні мовиться й про таке: "Та не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор".

      До теми: Покровитель витягне і захистить: Аваков розкрив нові деталі справи про вбивство Шеремета

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета

      • Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.
      • 12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку.

      13 грудня Печерський райсуд Києва обрав трьом фігурантам справи запобіжні заходи. Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арештЮлію Кузьменко та Андрія Антоненка взяли під варту до 8 лютого 2020 року.

      Шеремета
      Ухвали про запобіжний захід Дугарь, Кузьменко та Антоненку / Інфографіка 24 каналу

      Відео про справу вбивства Шеремета та затримання підозрюваних:

       

      У самому бюстгальтері та без макіяжу: Ірина Шейк поділилася спокусливим фото
      14 грудня
      1842
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Андрій Антоненко Riffmaster Арсен Аваков Вбивство Павла Шеремета
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      14 грудня , 22:22 Головні новини 14 грудня: Антоненко буде під вартою, ліквідація УПЦ КП, трагедія на фронті
      Олесь Друкач 1807
      14 грудня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 1379
      14 грудня , 17:15 Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
      Інна Жолобович 2924
      14 грудня , 17:10 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 1548
      14 грудня , 17:00 Журналістські нападки: як із ветеранів роблять монстрів
      Леонід Остальцев 1042
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук