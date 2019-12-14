Мухарский рассказал детали обыска и обнародовал обращение к Авакову

Полиция ночью 13 декабря обыскала квартиру украинского телеведущего, актера и писателя Антона Мухарского (Ореста Лютого) в Киеве. 14 декабря Мухарский написал по этому поводу пост в фейсбуке, где обратился к Арсену Авакову со словами: "Или дружбы уже нет, а Орест Лютый – преступник?"

В четверг, 12 декабря, Мухарский выложил в фейсбук видеозапись, на которой поддержал подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко. Мухарский вместе с Антоненко выступали на Донбассе для военных. 13 декабря к Мухарскому пришли с обыском.

Здесь подробнее: Правоохранители обыскали квартиру Мухарского, который поддержал Антоненко по делу Шеремета

В тот день Мухарский написал в фейсбуке: "Ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов". А на следующий день, 14 декабря, опубликовал еще два поста по этому поводу.

В первом Мухарский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову.

По словам артиста, в 5:50 утра в его квартиру ворвались люди в масках, выломали двери и кричали о неотложных следственных действиях. При этом они не предоставили никаких документов и "положили жителей на пол, тем самым грубо нарушив все их гражданские и конституционные права".

Арсен Борисович, вы же меня хорошо знаете и неоднократно просили выступить Ореста Лютого на мероприятиях МВД в 2015 – 2016 годах. Говорили, что являетесь поклонником творчества этого артиста, который согласно мнениям экспертов "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, пропагандировал разграничения общества по принципу национальной принадлежности". Или дружбы уже нет, а Орест Лютый – преступник?

– написал Мухарский.

"Но у меня есть вопрос и важнее. Нет ли у вас хорошего мастера по замкам?" – иронично подытожил артист.

Впоследствии Мухарский опубликовал видео с песней 2012 года и с подписью: "Всем нынешним властям в память о том, что власть – это не навсегда".

В тексте песни говорится и о таком: "Да не судья, конечно, губит, а во власти перебор".

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Что известно об убийстве Павла Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела Яне Дугар, Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал трем фигурантам дела меры предосторожности. Яну Дугар отправили под круглосуточный домашний арест, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко взяли под стражу до 8 февраля 2020 года.



Постановления о мере пресечения Дугар, Кузьменко и Антоненко / Инфографика 24 канала

Видео о деле убийства Шеремета и задержания подозреваемых: