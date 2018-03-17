Обыски в "Новой почте" – в компании сделали заявление
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что в офисных и складских помещениях компании "Новая почта" изъяли неучтенные наличные средства. При этом в компании эту информацию отрицают.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Экономическая правда".
"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора относительно изъятия каких-то средств, которые вроде бы не были учтены, но не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе.
Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах – Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
Источник: 24 Канал
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