Обшуки у "Новій пошті" – у компанії зробили заяву

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що в офісних та складських приміщеннях компанії "Нова пошта" вилучили не обліковані готівкові кошти. При цьому в компанії цю інформацію заперечують.

Про це повідомили у прес-службі компанії, пише "Економічна правда".

"Інформація, розповсюджена прес-секретарем генерального прокурора щодо вилучення якихось коштів, які начебто не були обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", – заявили у прес-службі.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". Обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.