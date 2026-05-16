ВСУ удалось контратаковать и освободить населенные пункты на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Силы обороны Украины держат фронт на всех направлениях, нанося противнику существенные потери. Боевая активность остается высокой, несмотря на то, что стороны не имели существенных продвижений. Впрочем, кое-где украинские военные все же смогли несколько оттеснить россиян.

Соответствующие аналитические данные выложили специалисты Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете по состоянию на 16 мая.

Какие основные изменения на фронте?

Ситуация на основных направлениях фронта оставалась динамичной, однако в целом без подтвержденных существенных изменений линии соприкосновения. Боевые действия отмечались интенсивными штурмами, попытками инфильтрации и взаимными ударами по тыловой инфраструктуре.

На Сумском направлении российские войска продолжали наступательные действия вдоль границы с целью создания так называемой "буферной зоны". Сообщалось о заявленных противником продвижениях в районе нескольких населенных пунктов к северу и северо-востоку от Сум, однако эти заявления не были подтверждены.

Украинские силы, со своей стороны, активно осуществляли контратакующие действия, пытаясь сдерживать давление противника и не допустить закрепления россиян.

В Харьковской области российские подразделения продолжали попытки продвижения со стороны границы с Белгородской областью, декларируя цель создания оборонительного пояса и приближения к Харькову в пределах артиллерийской досягаемости. Впрочем, подтвержденных успехов российских войск не зафиксировано.

Важно! Украинская сторона удерживает позиции, а также сообщается о локальных контратаках и освобождении отдельных населенных пунктов на северо-востоке области.

Заметим: военные 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады информировали, что силы обороны вернули под контроль село Отрадное на Харьковщине и прилегающие территории.

На Купянском направлении российские силы продолжали тактику малых штурмовых групп и инфильтрационных действий, пытаясь проникать в украинские позиции. Часть российских источников заявляла об отдельных продвижениях, однако большинство этих данных не подтверждается.

На Лиманском и Боровском направлениях боевые действия продолжались с ограниченной интенсивностью, однако с постепенным накоплением российских сил. Фиксировались попытки усиления группировок и перегруппировки подразделений для продолжения наступательных действий, но существенных изменений линии фронта не произошло.

К слову, подробнее о ситуации в районе Лимана рассказала 24 Каналу заместитель начальника штаба батальона беспилотных систем 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Елена Розвадовская. По ее словам, активное применение украинских дронов серьезно затрудняет действия противника и приводит к нестандартным случаям – в частности, россияне даже оставляли надписи на дощечках с просьбой, чтобы дроны "не летали кругами", потому что им трудно от них убегать.

На южном направлении (Запорожская область) российские войска продолжали попытки продвижения в районах Гуляйполя и Орехова, в частности с применением как малых штурмовых групп, так и ограниченных механизированных атак. Несмотря на это, линия фронта оставалась относительно стабильной.

Украинские силы удерживают оборону и периодически наносят удары по российским маршрутам снабжения и скоплениях техники.

На Херсонском направлении боевая активность оставалась менее интенсивной, преимущественно в виде взаимных обстрелов и ударов по позициям и логистическим объектам.

Где на фронте сейчас горячее всего?

Наиболее активная фаза боевых действий сохранялась в Донецкой области, в частности в районах Славянска, Константиновки, Покровска и Мирнограда. Российские войска продолжали штурмы, включая инфильтрационные действия в городской застройке, а также пытались использовать естественную маскировку и плотную застройку для продвижения.



Константиновка – одно из самых горячих направлений / Карта IWS

Несмотря на высокую интенсивность боев и заявления об отдельных тактических успехах, подтвержденных значительных изменений контроля территорий не зафиксировано. Украинские силы проводили контратаки и наносили удары по технике, складах и логистических маршрутах противника как на передовой, так и в тылу.

В общем аналитики отмечают, что существенных изменений в расположении сил сторон не произошло. В основном ситуация характеризуется продолжением российских наступательных попыток на нескольких направлениях одновременно, но без достижения значительных оперативных результатов, тогда как украинские силы сохраняют оборонительные позиции и активно действуют в глубине боевых порядков противника.

Что известно о потерях врага?

По состоянию на 16 мая 2026 года, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 347 620 военных, в том числе 1 230 за последние сутки, а также 11 937 танков (+2 за сутки).

Отдельно Силы беспилотных систем нанесли удары по ряду российских военных объектов, уничтожив, в частности, самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-27 в Ейске.

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что возможности украинских дроновых подразделений существенно выросли. России все сложнее противодействовать этим средствам, которые наносят значительную часть потерь живой силе и технике противника, что создает для него дополнительные трудности на фронте.