По данным ISW, россияне продолжают наступление на всех участках фронта: самая напряженная ситуация – в Донецкой области. Зато украинские войска контратакуют и наносят врагу тяжелые потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оценки Института изучения войны.

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Операция на Курщине продолжается

По данным аналитиков, россияне продолжили наступательные операции на украинском выступе в Курской области. В частности, состоялись бои в районе Суджи. Зато ВСУ украинские войска контратаковали в районе Куриловки.

Кроме того, вражеское минобороны заявило, что российские войска якобы захватили Свердликово.



Бои на Курщине по состоянию 17 ноября / Карта ISW

Враг продолжает наступать на Харьковщине

В ISW отмечают, что оккупанты продолжили наступление на харьковском направлении, но не достигли подтвержденных успехов. В частности, такие операции состоялись около Липцов и Волчанска.

По словам украинского военного, действующего на харьковском направлении, россияне иногда атакуют огневыми группами по два-три человека и в основном передвигаются на гольф-карах, небольших бронированных транспортных средствах и гражданских автомобилях. В то же время враг очень редко использует среднебронированную технику для перевозки пехоты.



Что сейчас происходит на Харьковщине / Карта ISW по состоянию на 17 февраля

Россияне продолжают атаки на Луганщине

В частности, наступательные операции состоялись в районе Купянска. В то же время министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили Фиголевку (к северу от Купянска), однако ISW оценивает, что оккупанты захватили населенный пункт по состоянию на 6 февраля.

Кроме того, оккупанты продолжили наступление в районе Боровой и Лиманском направлении, однако никаких продвижений не достигли.

Представитель украинской бригады, действующей в Харьковской области, заявил, что российские войска используют больше транспортных средств и бронетехники для поддержки наступательных операций, правда Силы обороны уничтожают много транспортных средств. Военный добавил, что россияне также используют от 200 до 300 беспилотников в день в зоне ответственности бригады, но украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) затрудняют операции российских беспилотников.



Россияне продолжают продвигаться на Луганщине / Карта ISW по состоянию на 17 февраля

Напряженная ситуация в Донецкой области

Россияне продолжают наступать на Северском направлении и возле Часового Яра, однако никаких успехов не достигли. Кроме того, оккупанты проводили атаки вблизи и внутри самого Часового Яра.

По данным ОСУВ "Хортица", что россияне в районе Васюковки используют гражданские автомобили и мотоциклы для перевозки пехоты. Однако украинские войска уничтожили 10 мотоциклов и одно гражданское транспортное средство в этом районе.

Кроме того, аналитики зафиксировали продвижение врага в районе Торецка. В самом городе и в окрестностях продолжались бои, в частности в районе Крымского и Щербиновки. Однако ВСУ здесь контратакуют – такие операции произошли в районе вышеуказанной Щербиновки и в самом Торецке.



Ситуация на Торецком направлении по состоянию на 17 февраля / Карта ISW

Также зафиксировано продвижение вражеской армии в направлении Покровска. Враг атаковал на северо-восток, восток, юго-восток и юго-запад от города. Зато украинские силы контратаковали к югу от Покровска – в Песчаном, в районе Лисовки и Котлино.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 февраля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на восточных окраинах Песчаного. Однако, по некоторым данным, украинские войска сохраняют позиции в северной части Песчаного.



Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 17 февраля / Карта ISW

Россияне продвинулись и к западу от Курахово. Атаки врага происходили в районе Алексеевки, Константинополя, Улаклы, Андреевки и Дачного, а также в районе Зеленовки.

По данным украинского источника, российские войска провели механизированную атаку численностью примерно в батальон в районе Богатыря и Улаклов с 40 единицами бронетехники и 250 военными. Однако в итоге враг потерял 39 машин.

Также есть информация, что украинские войска отбили наступление в районе Богатыря и Константинополя, но российские войска захватили Зеленовку и продвинулись вдоль шоссе Курахово – Дачное – Константинополь. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 17 февраля, указывают, что россияне недавно продвинулись в северной части Андреевки.



Бои возле Курахово по состоянию на 17 февраля / Карта ISW

Российские войска недавно продвинулись в направлении Большой Новоселки. Атаки проходили в районе Нового Комара, Новоочеретоватого, Бурлацкого, Новоселки и Ровно.



По информации ОСУВ "Хортица", ВСУ отбили российскую механизированную атаку с "десятками" бронетехники в несколько волн в районе Большой Новоселки. На опубликованных кадрах видно украинские удары по по меньшей мере девяти российских машин, наступающих колонной.

Обратите внимание За прошедшую неделю россияне потеряли около тысячи единиц техники, – Сырский



Что происходит возле Большой Новоселки в Донецкой области / Карта ISW по состоянию на 17 февраля

Что происходит в Запорожской и Херсонской областях

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на востоке Запорожской области, но не продвинулись. Оккупанты провели наступательные операции к северо-западу от Роботино в районе Щербаков, Нестерянки, Новоандреевки, Пятихаток и Малых Щербаков.

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Что происходит в Запорожье / Карта ISW по состоянию на 17 февраля

Относительно Днепровского направления, то ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности здесь 17 февраля.



На Херсонщине было тихо 17 февраля / Карта ISW