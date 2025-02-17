Заместитель командира полка ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал 24 каналу, что его подразделение сейчас работает на Купянском направлении. Там тяжелая ситуация. Враг пытается захватить левый берег, переправляясь пехотными группами на правый берег Двуречной.

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Действия россиян на Купянском направлении

Олесь Маляревич отметил, что в поселке Двуречная продолжаются действия по стабилизации ситуации. Россияне готовятся переправлять технику, однако Силы обороны делают все необходимое, чтобы им это не удалось.

Если техника (оккупантов – 24 Канал) присоединится к штурмовым действиям, то это еще больше осложнит ситуацию,

– подчеркнул он.

Южнее Купянска вблизи села Кругляковка ситуация также тяжелая, но территориальных потерь не было уже более месяца. Все благодаря удаленной работе украинских защитников.

Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Маляревич добавил, что Силы обороны привыкли вести боевые действия в любых погодных условиях, однако сейчас им помогло бы стремительное потепление, учитывая недавние морозы.

Оскол замерзает. Это создает дополнительные условия для того, чтобы враг пытался переходить, переезжать реку там, где есть возможность. Поэтому это добавляет нам проблем, но мы следим за этим,

– отметил заместитель командира полка ударных БпАК "Ахиллес".

К слову, украинский снайпер с позывным "Доби" самостоятельно уничтожил пятерых российских оккупантов во время штурма на Купянском направлении, несмотря на полученные ранения. Он продолжал бой, используя различные виды оружия, а двух штурмовиков пытался взять в плен, однако те отказались и были уничтожены. Несмотря на тяжелые условия и второе ранение, "Доби" еще сутки держал оборону.