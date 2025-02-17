Заступник командира полку ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів 24 Каналу, що його підрозділ зараз працює на Куп'янському напрямку. Там важка ситуація. Ворог намагається захопити лівий берег, переправляючись піхотними групами на правий берег Дворічної.

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Дії росіян на Куп'янському напрямку

Олесь Маляревич зауважив, що у селищі Дворічна тривають дії по стабілізації ситуації. Росіяни готуються переправляти техніку, проте Сили оборони роблять все необхідне, щоб їм це не вдалося.

Якщо техніка (окупантів – 24 Канал) долучиться до штурмових дій, то це ще більше ускладнить ситуацію,

– підкреслив він.

Південніше від Куп'янська поблизу села Кругляківка ситуація також важка, але територіальних втрат не було вже понад місяць. Все завдяки віддаленій роботі українських захисників.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Маляревич додав, що Сили оборони звикли вести бойові дії у будь-яких погодних умов, проте зараз їм допомогло б стрімке потепління, зважаючи на нещодавні морози.

Оскіл замерзає. Це утворює додаткові умови для того, щоб ворог намагався переходити, переїжджати річку там, де є можливість. Тому це додає нам проблем, але ми слідкуємо за цим,

– зазначив заступник командира полку ударних БпАК "Ахіллес".

До слова, український снайпер із позивним "Добі" самотужки знищив п'ятьох російських окупантів під час штурму на Куп'янському напрямку, попри отримані поранення. Він продовжував бій, використовуючи різні види зброї, а двох штурмовиків намагався взяти в полон, проте ті відмовилися й були знищені. Попри важкі умови та друге поранення, "Добі" ще добу тримав оборону.