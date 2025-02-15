При этом воин имел ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий командира подразделения снайперов "23F3" бригады "Месть" Дмитрия Кушнира в эфире телемарафона.

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Оккупанты не захотели сдаваться в плен, в них полетели гранаты

Кушнир рассказал, что у россиян изменилась тактика – для наступлений они используют погодные условия.

В тот день враг пошел в наступление с двух сторон как раз во время сильного тумана.

Однако, российские штурмовики не знали о "секрете" – украинские военные имели замаскированную позицию, где несли службу снайперы и пехота батальона "Гроза".

К счастью, штурм закончился для врага потерями. В частности, по одной из групп отработал успешно украинский снайпер.

Наш снайпер с позывным "Доби" обнаружил эту группу, и на подходе из винтовки отработал трех штурмовиков России... Наш парень получил ранение – и с ранением дальше работал из всех видов вооружения. Из пулемета, не только снайперки, потому что был очень большой туман... Когда подошли два штурмовика ближе, он не потерялся, и уже с ранением хотел взять их в плен,

– рассказал Кушнир.

Однако, россияне в плен не захотели, а потому были забросаны гранатами и уничтожены.

В результате боев "Доби" получил второе ранение, но нес оборону еще одни сутки.