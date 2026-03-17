ВСУ выгоняют россиян из Днепропетровщины и имеют успехи в Донецкой области: обзор фронта от ISW
- На Сумском направлении российские войска активизировали штурмовые действия, но украинские силы проводят контратаки.
- В то же время на Константиновско-Дружковском направлении украинские войска продвинулись южнее Константиновки, а российские захватили Новопавловку, сохраняя высокую интенсивность боев.
Противостояние на всех отрезках фронта между украинскими бойцами и оккупантами продолжается. Силы обороны иногда оттесняют врага, однако определенные продвижения имеют и россияне.
Соответствующие данные предоставили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем обновленном отчете.
Какие изменения фиксировали на ключевых направлениях фронта?
В последние дни динамизировалось Сумское направление. Российские войска активизировали атаки на северо-западе и севере от Сум, в частности у Сопича, Новониколаевки и в направлении Новой Сечи. В то же время украинские силы местами переходят в контратаки.
Отмечается, что командование страны-агрессора, вероятно, срочно перебрасывает подразделения ВДВ в район Юнаковки из-за осложнения ситуации на этом участке.
Наступательные действия россиян на Харьковском направлении продолжаются, но без подтвержденных продвижений. Враг атакует северо-восточнее Харькова, однако по оценкам украинских военных, пока взял паузу и накапливает резервы и ожидает лучших условий для возобновления активных штурмов.
На Купянском и Оскольском направлениях российские силы продолжают наступательные действия, но без успеха. Бои продолжаются в районе Купянска и на прилегающих направлениях, при этом украинские подразделения проводят локальные контратаки.
Лиманско-Славянское направление тоже характеризуется интенсивными боями на широком участке фронта, но без изменений линии соприкосновения. Россия активно применяет тяжелые авиабомбы и беспилотники.
Зафиксировано продвижение обеих сторон на Константиновско-Дружковском направлении, в частности, украинские силы продвинулись южнее Константиновки; тем временем российские захватили Новопавловку.
Украинские войска улучшили позиции на северо-западе от Покровска. Российские силы продолжают атаки, но сталкиваются с трудностями в закреплении, в частности в "серой зоне". Также фиксируется отвод части российских подразделений на восстановление после потерь с подготовкой к новым штурмам.
Заметим! Украинские контратаки в Днепропетровской области заставляют Россию передислоцировать силы и средства из других районов линии фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня
Новопавловское и Александровское направления характеризуются активными боевыми действиями, которые пока продолжаются без подтвержденных изменений позиций. На отдельных участках украинские силы имеют локальные успехи.
Украинские войска продвинулись на Запорожском направлении в районе Гуляйполя. Российские силы ведут атаки, но без подтвержденного продвижения.
Как Силы обороны отрабатывают по оккупантам?
Только в феврале украинские защитники ликвидировали 678 российских военных благодаря инженерным заграждениям и дистанционному минированию. Кстати, за прошедшие сутки Россия не досчиталась 930 своих солдат.
Недавно ССО Украины поразили ряд целей в Севастополе, в частности склады обеспечения, а также объекты радиоэлектронной борьбы и разведки.
В Запорожье под удары попали базы ремонта бронетехники и логистический центр в Акимовке, Андреевке и Берестовом.
Кроме того, ВСУ уничтожили склады хранения беспилотников и материально-технических ресурсов на оккупированной части Запорожской области. 14 марта украинские силы также нанесли удары по местам скопления российских войск в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.