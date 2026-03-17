ВСУ выгоняют россиян из Днепропетровщины и имеют успехи в Донецкой области: обзор фронта от ISW

Противостояние на всех отрезках фронта между украинскими бойцами и оккупантами продолжается. Силы обороны иногда оттесняют врага, однако определенные продвижения имеют и россияне.

Соответствующие данные предоставили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем обновленном отчете.

Какие изменения фиксировали на ключевых направлениях фронта?

В последние дни динамизировалось Сумское направление. Российские войска активизировали атаки на северо-западе и севере от Сум, в частности у Сопича, Новониколаевки и в направлении Новой Сечи. В то же время украинские силы местами переходят в контратаки.

Отмечается, что командование страны-агрессора, вероятно, срочно перебрасывает подразделения ВДВ в район Юнаковки из-за осложнения ситуации на этом участке.

Наступательные действия россиян на Харьковском направлении продолжаются, но без подтвержденных продвижений. Враг атакует северо-восточнее Харькова, однако по оценкам украинских военных, пока взял паузу и накапливает резервы и ожидает лучших условий для возобновления активных штурмов.

На Купянском и Оскольском направлениях российские силы продолжают наступательные действия, но без успеха. Бои продолжаются в районе Купянска и на прилегающих направлениях, при этом украинские подразделения проводят локальные контратаки.

Лиманско-Славянское направление тоже характеризуется интенсивными боями на широком участке фронта, но без изменений линии соприкосновения. Россия активно применяет тяжелые авиабомбы и беспилотники.

Зафиксировано продвижение обеих сторон на Константиновско-Дружковском направлении, в частности, украинские силы продвинулись южнее Константиновки; тем временем российские захватили Новопавловку.

Украинские войска улучшили позиции на северо-западе от Покровска. Российские силы продолжают атаки, но сталкиваются с трудностями в закреплении, в частности в "серой зоне". Также фиксируется отвод части российских подразделений на восстановление после потерь с подготовкой к новым штурмам.

Заметим! Украинские контратаки в Днепропетровской области заставляют Россию передислоцировать силы и средства из других районов линии фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня

Новопавловское и Александровское направления характеризуются активными боевыми действиями, которые пока продолжаются без подтвержденных изменений позиций. На отдельных участках украинские силы имеют локальные успехи.

Украинские войска продвинулись на Запорожском направлении в районе Гуляйполя. Российские силы ведут атаки, но без подтвержденного продвижения.

