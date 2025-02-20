Российский президент Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была эффективной. В Киев с первым официальным визитом приехал специальный представитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог. Россияне наносят удары по инфраструктуре Украины, а на фронте успехи имеют как украинские, так и российские силы.