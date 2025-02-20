Російський президент Владімір Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була ефективною. До Києва із першим офіційним візитом приїхав спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог. Росіяни завдають ударів по інфраструктурі України, а на фронті успіхи мають як українські, так і російські сили.