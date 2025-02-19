Про головні події 19 лютого, ситуацію на фронті, російські обстріли України та заяви політиків – повідомляє 24 Канал.
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Дональд Трамп на брифінгу не виключив можливість зустрічі з Владіміром Путіним до кінця лютого. Однак офіційної дати американський президент не назвав.
Унаслідок обстрілу Одеси без світла й опалення зараз 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків, пише міський голова.
Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок.
На Сизранському НПЗ пролунали вибухи
У мережі повідомляють, що дрони атакували Сизранський НПЗ, В районі заводу пролунали вибухи, а після – спалахнула пожежа.
Одесу масовано атакували дрони
Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району Одеси, відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у великій частині будинків.
Без тепла залишились лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. На місці розгортається оперативний штаб,
– повідомив Труханов.