Про головні події 19 лютого, ситуацію на фронті, російські обстріли України та заяви політиків – повідомляє 24 Канал.

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06:18, 19 лютого

Дональд Трамп на брифінгу не виключив можливість зустрічі з Владіміром Путіним до кінця лютого. Однак офіційної дати американський президент не назвав.

05:15, 19 лютого

Унаслідок обстрілу Одеси без світла й опалення зараз 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків, пише міський голова.

Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок.

02:50, 19 лютого

На Сизранському НПЗ пролунали вибухи

У мережі повідомляють, що дрони атакували Сизранський НПЗ, В районі заводу пролунали вибухи, а після – спалахнула пожежа.

01:35, 19 лютого

Одесу масовано атакували дрони

Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району Одеси, відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у великій частині будинків.

Без тепла залишились лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. На місці розгортається оперативний штаб,
– повідомив Труханов.