02:11, 18 лютого

Кіт Келлог пояснив, як представники адміністрації президента США Дональда Трампа працюють за двома окремими напрямками в пошуках мирного вирішення.

За його словами, на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Віткофф, який, "починаючи із завтрашнього дня, буде у Саудівській Аравії спілкуватися з Ушаковим". Водночас сам Кіт Келлог буде в Києві, щоб розпочати обговорення, що саме вони "будуть робити на цьому шляху".

І тоді вони приїдуть з Близького Сходу, а я приїду з України. Ми повернемося та побачимо, де ми зараз. Ми можемо порівняти нотатки про те, що відбувається… Ми зараз як би встановлюємо умови,

– сказав спецпредставник Трампа.

За словами Келлога, головним учасником переговорів для росіян буде Путін, а для України – президент Зеленський. Тим часом Дональд Трамп виступить посередником.

Спецпредставник США вважає, що питання гарантій безпеки буде предметом обговорення і відповіді на ці запитання визначатимуть, як буде виглядати остаточний процес.

Зараз це як формулювання плану. Ми не знаємо, що вийде з цього форуму. Ми не маємо уявлення про те, якими будуть обговорення та відповіді. Ми не знаємо, що скаже Ушаков,

– пояснив Келлог.