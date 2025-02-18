Что происходило в Украине в течение дня, главные заявления, события визиты и встречи, связанные с войной – читайте в хронологии 24 Канала.
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Российские власти дали указание своим военным – уничтожить Суджанский район
Пресофицер временной военной комендатуры на территории России полковник Алексей Дмитрашковский рассказал, что российские власти дали указание своим военным уничтожать Суджанский район.
Каждое утро выпускают пакет "Градов". Бьют по квадратам – по городу, по селам, которые прилегают к городу Суджи,
– сказал он.
Несмотря на регулярные обстрелы, украинские бойцы продолжают оказывать помощь гражданским россиянам. В частности военные занимаются эвакуацией раненых людей. По словам Дмитрашкивского, сейчас уже около 10 человек находятся в лечебных учреждениях Украины, а всего на территорию Украины вывезено более 100 человек.
США работают с украинской и российской сторонами для установления мира, – Келлог
Кит Келлог объяснил, как представители администрации президента США Дональда Трампа работают по двум отдельным направлениям в поисках мирного решения.
По его словам, на российском направлении работает спецпредставитель США Стив Уиткофф, который, "начиная с завтрашнего дня, будет в Саудовской Аравии общаться с Ушаковым". В то же время сам Кит Келлог будет в Киеве, чтобы начать обсуждение, что именно они "будут делать на этом пути".
И тогда они приедут с Ближнего Востока, а я приеду из Украины. Мы вернемся и увидим, где мы сейчас. Мы можем сравнить заметки о том, что происходит... Мы сейчас как бы устанавливаем условия,
– сказал спецпредставитель Трампа.
По словам Келлога, главным участником переговоров для россиян будет Путин, а для Украины – президент Зеленский. Тем временем Дональд Трамп выступит посредником.
Спецпредставитель США считает, что вопрос гарантий безопасности будет предметом обсуждения и ответы на эти вопросы будут определять, как будет выглядеть окончательный процесс.
Сейчас это как формулировка плана. Мы не знаем, что выйдет из этого форума. Мы не имеем представления о том, какими будут обсуждения и ответы. Мы не знаем, что скажет Ушаков,
– объяснил Келлог.
В Киеве слышали взрывы.
Европа готова и хочет гарантировать безопасность Украине, Рютте
Марк Рютте заявил, что европейские лидеры продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.
Готовы и хотят. Это мой взгляд на сегодняшнюю встречу в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готовы и хотят инвестировать гораздо больше в нашу безопасность,
– пояснил генеральный секретарь НАТО.
По его словам, в дальнейшем нужно будет также решить детали, но "обязательства четкие".
Взрывы слышали в районе Черкасской области и под Полтавой.
Понятно, что Россия хочет от меня избавиться, – Зеленский
В интервью Tagesschau относительно своей роли в возможных переговорах президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Россия понимает – с ним "непросто" договориться.
Поэтому понятно, что Россия хочет избавиться от меня,
– заявил Зеленский.
Однако, по его словам, если Украина станет частью ЕС и НАТО, получит гарантии безопасности и если российские войска будут выведены, тогда его роль больше не будет необходимой. Зеленский подчеркнул, что после этого он достигнет своей цели.
"Но пока этого не произошло, я буду защищать свою страну", – добавил президент.
Зеленский поговорил с Макроном о результатах саммита в Париже
Владимир Зеленский отметил, что разговор с Макроном был длительным.
Во время экстренного саммита в Париже президент Франции встречался с другими европейскими лидерами. По словам Зеленского, политики говорили о глобальной ситуации, ситуацию в Европе и, в частности, гарантии безопасности для Украины.
Как сообщил глава государства, Украина и европейские лидеры имеют общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности.
Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Эмманюэль Макрон также проинформировал президента Украины о разговорах с другими лидерами – не только европейскими. Политики договорились, что будут в постоянном контакте, ведь, по словам Зеленского, "решаются важные вещи".
"Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности", – подытожил президент Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил за все усилия, которые прилагает Франция и лично Эмманюэль Макрон в этом вопросе. Впоследствии диалог с президентом Украины прокомментировал и сам Эмманюэль Макрон. Президент Франции отметил, что он также провел разговор с Дональдом Трампом.
Мы стремимся к прочному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть риск, что это прекращение огня закончится как Минские соглашения,
– написал Макрон.
По его словам, над этим они будут работать вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Президент Франции также отметил, что европейцы должны инвестировать лучше, больше и вместе в свою безопасность и оборону – как сегодня, так и в будущем.