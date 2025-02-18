02:11, 18 февраля

Кит Келлог объяснил, как представители администрации президента США Дональда Трампа работают по двум отдельным направлениям в поисках мирного решения.

По его словам, на российском направлении работает спецпредставитель США Стив Уиткофф, который, "начиная с завтрашнего дня, будет в Саудовской Аравии общаться с Ушаковым". В то же время сам Кит Келлог будет в Киеве, чтобы начать обсуждение, что именно они "будут делать на этом пути".

И тогда они приедут с Ближнего Востока, а я приеду из Украины. Мы вернемся и увидим, где мы сейчас. Мы можем сравнить заметки о том, что происходит... Мы сейчас как бы устанавливаем условия,

– сказал спецпредставитель Трампа.

По словам Келлога, главным участником переговоров для россиян будет Путин, а для Украины – президент Зеленский. Тем временем Дональд Трамп выступит посредником.

Спецпредставитель США считает, что вопрос гарантий безопасности будет предметом обсуждения и ответы на эти вопросы будут определять, как будет выглядеть окончательный процесс.

Сейчас это как формулировка плана. Мы не знаем, что выйдет из этого форума. Мы не имеем представления о том, какими будут обсуждения и ответы. Мы не знаем, что скажет Ушаков,

– объяснил Келлог.