Российские войска продолжали наступательные действия на ряде участков фронта 27 и 28 ноября, однако аналитики не зафиксировали подтвержденных продвижений оккупантов. Украинские защитники контратаковали в Сумской и Харьковской областях, удерживали позиции в южной части Константиновки и на островах в дельте Днепра.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Каковы основные изменения на фронте?

Сумское направление

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области 27 и 28 ноября. В то же время продвинуться им не удалось, поскольку украинские подразделения проводили контратаки к северу от Сум.

Также украинские военные нанесли удар по командному пункту российских войскв в селе Снагость Курской области, примерно в 10 километрах от международной границы.

Харьковское направление

Российские источники продолжали публиковать видео, пытаясь создать впечатление, что оккупанты удерживают позиции в населенных пунктах на северо-востоке Харьковской области, которые украинские военные освободили в ходе операции "Медвежья ловушка".

28 ноября российская группировка войск "Север" обнародовала кадры якобы поднятия флагов в Захаровке, Шабельном и Черном. Однако аналитики ISW считают, что эти материалы могли быть сняты во время предыдущих операций и опубликованы для опровержения сообщений об украинских контратаках.

На это, в частности, указывают спутниковые снимки от 27 ноября, на которых виден снег, отсутствующий на видео россиян. Кроме того, по оценке OSINT-аналитика, кадры могли быть сняты еще в июле или августе 2026 года, поскольку на них заметна свежая зеленая растительность.

В ISW отмечают, что с 22 ноября российская сторона ежедневно публикует подобные видео. В целом пропагандистские кадры с якобы установлением российского контроля появились как минимум из 16 населенных пунктов.

Купянское направление

Вблизи Купянска российские войска продолжали ограниченные наступательные действия 28 ноября, однако не добились продвижения. По утверждению источника, связанного с российской группировкой войск "Север", Петропавловка к востоку от города остается спорной "серой зоной".

Лиманское направление

Российские войска сосредоточили атаки непосредственно на Лимане 27 и 28 ноября. Однако изменить положение на этом участке фронта оккупантам не удалось.

Российское командование, как и ранее, пытается реализовать план по захвату Лимана и форсированию Северского Донца, чтобы охватить украинский оборонительный пояс с северо-запада.

Славянское направление

К востоку от Славянска российские войска сосредоточили атаки вдоль южного берега Северского Донца в направлении Николаевки. Наступательные действия продолжались 27 и 28 ноября, однако подтвержденного продвижения оккупантов не было.

Цель российских сил на этом участке остается прежней – продвигаться к Славянску, Краматорску и Дружковке с востока.

Константиновское направление

Украинские военные продолжают удерживать позиции в южной части Константиновки. Это подтверждают геолоцированные кадры, обнародованные 28 ноября.



Константиновка / ISW

В ISW отмечают, что присутствие украинских подразделений на этой территории свидетельствует о том, что российские военные, вероятно, проникли в обход украинских позиций, а не полностью вытеснили оттуда Силы обороны.

Покровское направление

К юго-западу от Доброполья российские войска недавно предприняли попытку инфильтрации. После этого украинские защитники нанесли удар по позициям противника в юго-восточной части Криворожья.

Геолоцированные кадры этой атаки были опубликованы 28 ноября. По оценке ISW, удар был нанесен по российским военным после их попытки проникнуть на этот участок.



Покровское направление / ISW

Новопавловское и Александровское направления

В направлении Новопавловки российские войска продолжали ограниченные наступательные действия 27 и 28 ноября, однако не смогли продвинуться вперед. В то же время 28 ноября ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Александровском направлении.

Гуляйпольское и Запорожское направления

Российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. Однако подтвержденных изменений линии фронта 27 и 28 ноября зафиксировано не было.

Основными задачами российских сил на южном направлении остаются удержание передовых позиций, защита тыловых районов от украинских ударов и попытки приблизиться к Запорожью на расстояние артиллерийского поражения.

Херсонское направление

Украинские военные сохраняют контроль над островами в дельте Днепра и удерживают позиции на левом берегу реки. Об этом 28 ноября сообщил представитель морской пехоты Павел Дрогаль. По его словам, российские войска недавно предприняли неудачную попытку проникнуть на остров Корабел, который также называют Карантинным и который расположен непосредственно к югу от Херсона.

Дрогаль также сообщил, что в течение ноября российские войска потеряли более 220 военнослужащих в ходе операций на островах Днепра.