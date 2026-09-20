Успехи СОУ в Донецкой области создают серьезные препятствия для россиян: обзор ситуации на фронте от ISW
На фронте 18–19 сентября украинские военные продолжали контратаковать на ряде направлений. В частности, Силы обороны продвинулись в районе Славянска и Александровки, а на Лиманском, Купянском, Покровском и Добропольском направлениях украинские военные сдерживали российское наступление.
В то же время оккупационные войска совершили отдельные прорывы в районе Константиновки и, по заявлениям российских источников, на Новопавловском направлении. Об этом свидетельствует свежий аналитический отчет Института изучения войны.
Что происходит на самом активном в настоящее время участке фронта?
На Лиманском направлении российские войска провели атаку с востока, севера и юго-востока от города, однако не продвинулись. Украинские силы, в свою очередь, продолжали контратаки в районе Лимана. Это происходит на фоне украинской операции "Вивальди", о которой ранее сообщали украинские военные.
Вблизи Славянска украинские силы недавно продвинулись вперед. Начальник штаба 3-го армейского корпуса и заместитель командира Петр Горбатенко 19 сентября сообщил, что украинские военные зачистили Рай-Александровку, куда ранее проникли российские силы.
На Константиновском направлении российские войска, по данным геолокационных снимков, недавно продвинулись на северо-западе Константиновки. Это стало одним из немногих подтвержденных продвижений российских сил на этом участке фронта за указанный период.
Какие изменения на других направлениях фронта?
В Сумской области российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере области, однако подтвержденного продвижения не было.
По данным ISW, российские силы уже несколько месяцев остаются у реки Корова вблизи Рясного, что к юго-востоку от Сум. В то же время сообщения о якобы пересечении границы со стороны Дроновки Белгородской области не подтвердились.
На Харьковском направлении украинские военные удерживали позиции и, вероятно, недавно продвинулись в районе Большого Бурлука. Геолоцированные кадры свидетельствуют, что украинские силы сохраняют позиции к западу от Вильхуватки, несмотря на заявления российской стороны об иной ситуации. Российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако 18–19 сентября не добились подтвержденного продвижения.
Также российские источники продолжали распространять заявления о якобы окружении украинских военных на северо-востоке Харьковской области. Российское Минобороны утверждало, что оккупанты якобы сократили площадь территории под контролем Украины на 152 квадратных километра и захватили Комисарово и Лошаково. В то же время ISW отмечает, что доказательств существования такого окружения нет, а российские источники искажают ситуацию на этом участке фронта.
На Купянском направлении российские силы продолжали наступление, однако украинские военные проводили контратаки к северу от города, поэтому подтвержденного продвижения оккупантов зафиксировано не было.
Российские силы могут пытаться воспользоваться мелководьем Оскола, чтобы переправиться через реку вблизи Купянска и расширить свое присутствие на западном берегу. В то же время украинские военные сообщали, что активных российских переправ через Оскол пока нет.
На Покровском и Добропольском направлениях российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных территориальных завоеваний 18–19 сентября не было. Украинские силы проводили контратаки. Российское Минобороны заявляло о захвате Гуливого и Маровки, однако ISW не обнаружило визуальных подтверждений присутствия российских войск в этих населенных пунктах.
На Новопавловском направлении российские войска продолжали наступательные действия. Российские военные блогеры заявляли о продвижении к юго-восточной части Новопавловки. В то же время украинские силы недавно продвинулись южнее Александровки – к западу от Солоного.
На Запорожском направлении российские войска пытались обойти укрепленные украинские позиции в районе Орехова через Гуляйполе. По словам представителя 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, это направление остается одним из наиболее важных и интенсивных на южном участке фронта. Российские войска пытались обойти Малую Токмачку с северо-востока, чтобы в перспективе выйти к окраинам Запорожья.
По данным украинской стороны, оккупанты накопили достаточное количество бронетехники для поддержки пехоты и проведения механизированных штурмов. В то же время в западной части Запорожской области российские силы также проводили наступательные действия, но подтвержденного продвижения 18–19 сентября не зафиксировали.