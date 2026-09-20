Успехи СОУ в Донецкой области создают серьезные препятствия для россиян: обзор ситуации на фронте от ISW

На фронте 18–19 сентября украинские военные продолжали контратаковать на ряде направлений. В частности, Силы обороны продвинулись в районе Славянска и Александровки, а на Лиманском, Купянском, Покровском и Добропольском направлениях украинские военные сдерживали российское наступление.

В то же время оккупационные войска совершили отдельные прорывы в районе Константиновки и, по заявлениям российских источников, на Новопавловском направлении. Об этом свидетельствует свежий аналитический отчет Института изучения войны.

Что происходит на самом активном в настоящее время участке фронта?

На Лиманском направлении российские войска провели атаку с востока, севера и юго-востока от города, однако не продвинулись. Украинские силы, в свою очередь, продолжали контратаки в районе Лимана. Это происходит на фоне украинской операции "Вивальди", о которой ранее сообщали украинские военные.

Вблизи Славянска украинские силы недавно продвинулись вперед. Начальник штаба 3-го армейского корпуса и заместитель командира Петр Горбатенко 19 сентября сообщил, что украинские военные зачистили Рай-Александровку, куда ранее проникли российские силы.



Славянск / ISW

На Константиновском направлении российские войска, по данным геолокационных снимков, недавно продвинулись на северо-западе Константиновки. Это стало одним из немногих подтвержденных продвижений российских сил на этом участке фронта за указанный период.



Константиновка / ISW

Какие изменения на других направлениях фронта?

В Сумской области российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере области, однако подтвержденного продвижения не было.

По данным ISW, российские силы уже несколько месяцев остаются у реки Корова вблизи Рясного, что к юго-востоку от Сум. В то же время сообщения о якобы пересечении границы со стороны Дроновки Белгородской области не подтвердились.

На Харьковском направлении украинские военные удерживали позиции и, вероятно, недавно продвинулись в районе Большого Бурлука. Геолоцированные кадры свидетельствуют, что украинские силы сохраняют позиции к западу от Вильхуватки, несмотря на заявления российской стороны об иной ситуации. Российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако 18–19 сентября не добились подтвержденного продвижения.



Харьковская область / ISW

Также российские источники продолжали распространять заявления о якобы окружении украинских военных на северо-востоке Харьковской области. Российское Минобороны утверждало, что оккупанты якобы сократили площадь территории под контролем Украины на 152 квадратных километра и захватили Комисарово и Лошаково. В то же время ISW отмечает, что доказательств существования такого окружения нет, а российские источники искажают ситуацию на этом участке фронта.

На Купянском направлении российские силы продолжали наступление, однако украинские военные проводили контратаки к северу от города, поэтому подтвержденного продвижения оккупантов зафиксировано не было.

Российские силы могут пытаться воспользоваться мелководьем Оскола, чтобы переправиться через реку вблизи Купянска и расширить свое присутствие на западном берегу. В то же время украинские военные сообщали, что активных российских переправ через Оскол пока нет.

На Покровском и Добропольском направлениях российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных территориальных завоеваний 18–19 сентября не было. Украинские силы проводили контратаки. Российское Минобороны заявляло о захвате Гуливого и Маровки, однако ISW не обнаружило визуальных подтверждений присутствия российских войск в этих населенных пунктах.

На Новопавловском направлении российские войска продолжали наступательные действия. Российские военные блогеры заявляли о продвижении к юго-восточной части Новопавловки. В то же время украинские силы недавно продвинулись южнее Александровки – к западу от Солоного.

На Запорожском направлении российские войска пытались обойти укрепленные украинские позиции в районе Орехова через Гуляйполе. По словам представителя 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, это направление остается одним из наиболее важных и интенсивных на южном участке фронта. Российские войска пытались обойти Малую Токмачку с северо-востока, чтобы в перспективе выйти к окраинам Запорожья.

По данным украинской стороны, оккупанты накопили достаточное количество бронетехники для поддержки пехоты и проведения механизированных штурмов. В то же время в западной части Запорожской области российские силы также проводили наступательные действия, но подтвержденного продвижения 18–19 сентября не зафиксировали.