Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор фронта от ISW за 28 мая

Оккупанты недавно продвинулись в Курской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Нового Пути (на юго-восток от Коренева).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Нового Пути (на юго-восток от Коренева). Ни российские, ни украинские войска не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области 28 мая.

28 мая. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

но подтвержденного прогресса не достигли. Также вражеские силы продолжили наступательные операции на Харьковском направлении , но не достигли никаких подтвержденных успехов.

, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Российские захватчики продолжили наступательные операции также и на Купянском и Лиманском направлениях , но подтвержденного прогресса не достигли.

и , но подтвержденного прогресса не достигли. Армия страны-агрессора продолжила наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулась вперед.

, но не продвинулась вперед. Также 27 и 28 мая россияне продолжали наступательные операции на Северском направлении , но также не продвинулись вперед.

, но также не продвинулись вперед. Российские войска недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Днепровской в центре Часового Яра.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны