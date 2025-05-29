Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Огляд фронту від ISW за 28 травня

Окупанти нещодавно просунулися в Курській області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Нового Путі (на південний схід від Коренева).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Нового Путі (на південний схід від Коренева). Ні російські, ні українські війська не повідомляли про наземну активність у північно-західній частині Бєлгородської області 28 травня.

28 травня. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

але підтвердженого прогресу не досягли. Також ворожі сили продовжили наступальні операції на Харківському напрямку , але не досягли жодних підтверджених успіхів.

, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські загарбники продовжили наступальні операції також і на Куп'янському та Лиманському напрямках , але підтвердженого прогресу не досягли.

та , але підтвердженого прогресу не досягли. Армія країни-агресорки продовжила наступальні операції на Боровському напрямку , але не просунулася вперед.

, але не просунулася вперед. Також 27 та 28 травня росіяни продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку , але також не просунулися вперед.

, але також не просунулися вперед. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 травня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Дніпровської в центрі Часового Яру.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни