Украинским бойцам удалось контратаковать в Торецке, а также на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как продолжается наступление россиян в Курской области

Так, аналитики ISW отмечают, что российские войска недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 26 ноября свидетельствуют об успехах врага восточнее Нижнего Клина (юго-восток от Кореневого).

Также вражеские военкоры утверждали, что россияне продвинулись вблизи Дарьино. Также была информация, что украинские силы контратаковали в этом районе.

Россияне усилили атаки на Курском направлении / Фото ISW

Контратака ВСУ на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские войска 26 – 27 ноября продолжали штурмы вблизи Волчанска и Тихого, что немного восточнее, но никакого успеха не достигли.

Начальник отдела планирования украинской бригады сообщил, что ВСУ отбили позиции вблизи Липцев и пытаются закрепить эти позиции для дальнейшего продвижения, несмотря на ухудшение погодных условий, что мешает операциям беспилотников и пехоты.

Враг штурмует в направлении Купянска

В ISW отмечают, что враг продолжал давить на линии Купянск-Сватово-Кременная. Оккупанты утверждают, что незначительно продвинулись в районе Двуречной, а на подступах к населенному пункту продолжаются бои. По словам россиян, они якобы продолжают продвижение через реку Оскол вблизи Новоминска (к северу от Купянска) и атакуют на юго-восток от Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки.

Враг утверждал, что украинские силы контратакуют недавно захваченные российские позиции у Копанок (к западу от Сватово).

Ситуация вокруг Луганской области / Фото ISW

Что происходит вокруг Часового Яра и Торецка сейчас

Российская армия также пыталась проводить наступательные действия к северо-востоку от Северска в районе Григорьевки, однако их планы были сорваны Силами обороны.

Враг предпринял попытки наступательных действий в направлении Часового Яра, но подтвержденных успехов нет. Россияне поспешно заявили о продвижении в лесистый район к западу от Курдюмовки, но в Институте изучения войны не нашли подтверждения этого заявления.

Карта боев в районе Часового Яра / Фото ISW

Силам обороны удалось контратаковать и восстановить позиции в центре Торецка, что подтвердили геолокационные кадры.

Какие изменения произошли на Покровском направлении

Российским оккупантам удалось незначительно продвинулись на юго-восток и юг от Покровска. Успехи россиян зафиксированы к западу от Крутого Яра и в западной Петровке.

Несколько украинских военнослужащих заявили, что российские войска недавно захватили Желтое и продвигаются вдоль железнодорожной линии к северу от населенного пункта.

Вражеские военкоры говорят, что российские войска продвигаются в Пушкино и Украинки при поддержке бронетехники и на северо-запад от Селидово в направлении Даченского с Лисовки.

Военный бригады ВСУ рассказал, что российские атаки остаются очень интенсивными, враг имеет преимущество в живой силе на этом направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские оккупанты наступают на Новотроицкое-Украинка для осложнения обороны Украины в Покровске и вдоль в кармане к северу от Кураховского водохранилища.

Российский милблогер утверждал, что украинские силы контратакуют вблизи Желтого.

Карта боев на Покровском направлении / Фото ISW

Российские атаки в районе Курахово, Угледара и на Юге

Россияне также продолжили наступательные действия возле Курахово, им удалось продвинуться на север от города. Согласно геолокационным кадрам, россияне продвинулись в западное Берестке.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись на 1,5 – 6 километров вдоль реки Солона в направлении Сонцовки, Зари, Шевченко, а также на юго-западной окраине Новоселидовки и в Берестки.

Украинский военный обозреватель заявил, что российские войска взяли под контроль 60% Курахово. Однако ISW имеют подтверждение захвата только 43% населенного пункта.

Карта боев в районе Курахово / Фото ISW

Также продолжается наступление российской армии вблизи Угледара, но безрезультатно. Институт изучения войны не нашел подтверждений заявлениям российских военкоров об успехах на этом направлении.

Враг пытался продолжить наступление на границе Донецкой и Запорожской областей, но также результатов не имел.

Активность врага фиксировали и на Днепровском направлении. В частности, россияне начали учения у Антоновского моста, островов Казацкий и Круглик. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отметил, что российские войска хотят создать плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы сковать украинские силы и нанести удар по Херсону и окружающим селам.