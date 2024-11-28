Українським бійцям вдалося контратакувати у Торецьку, а також на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як триває наступ росіян у Курській області

Так, аналітики ISW зазначають, що російські війська нещодавно просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри за 26 листопада свідчать про успіхи ворога схід від Нижнього Клину (південний схід від Кореневого).

Також ворожі воєнкори стверджували, що росіяни просунулися поблизу Дар'їно. Також була інформація, що українські сили контратакували в цьому районі.

Росіяни посилили атаки на Курському напрямку / Фото ISW

Контратака ЗСУ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські війська 26 – 27 листопада продовжували штурми поблизу Вовчанська та Тихого, що трохи східніше, але жодного успіху не досягли.

Начальник відділу планування української бригади повідомив, що ЗСУ відбили позиції поблизу Липців і намагаються закріпити ці позиції для подальшого просування, попри погіршення погодних умов, що заважає операціям безпілотників і піхоти.

Ворог штурмує у напрямку Куп'янська

В ISW зазначають, що ворог продовжував тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Окупанти стверджують, що незначно просунулися в районі Дворічної, а на підступах до населеного пункту тривають бої. За словами росіян, вони буцімто продовжують просування через річку Оскіл поблизу Новоминська (на північ від Куп’янська) і атакують на південний схід від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки.

Ворог стверджував, що українські сили контратакують нещодавно захоплені російські позиції біля Копанок (на захід від Сватового).

Ситуація навколо Луганської області / Фото ISW

Що відбувається навколо Часового Яру і Торецька зараз

Російська армія також намагалася проводити наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Григорівки, проте їхні плани були зірвані Силами оборони.

Ворог здійснив спроби наступальних дій у напрямку Часового Яру, але підтверджених успіхів немає. Росіяни поспішно заявили про просування у лісистий район на захід від Курдюмівки, але в Інституті вивчення війни не знайшли підтвердження цієї заяви.

Карта боїв у районі Часового Яру / Фото ISW

Силам оборони вдалося контратакувати і відновити позиції у центрі Торецька, що підтвердили геолокаційні кадри.

Які зміни відбулися на Покровському напрямку

Російським окупантам вдалося незначно просунулися на південний схід і південь від Покровська. Успіхи росіян зафіксовано на захід від Крутого Яру і в західній Петрівці.

Кілька українських військовослужбовців заявили, що російські війська нещодавно захопили Жовте і просуваються вздовж залізничної лінії на північ від населеного пункту.

Ворожі воєнкори кажуть, що російські війська просуваються до Пушкіного та Українки за підтримки бронетехніки та на північний захід від Селидового в напрямку Даченського з Лисівки.

Військовий бригади ЗСУ розповів, що російські атаки залишаються дуже інтенсивними, ворог має перевагу в живій силі на цьому напрямку.

​​Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські окупанти наступають на Новотроїцьке-Українка для ускладнення оборони України в Покровську та вздовж в кишені на північ від Курахівського водосховища.

Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакують поблизу Жовтого.

Карта боїв на Покровському напрямку / Фото ISW

Російські атаки у районі Курахового, Вугледара та на Півдні

Росіяни також продовжили наступальні дії біля Курахового, їм вдалося просунутися на північ від міста. Згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західне Берестке.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на 1,5 – 6 кілометрів уздовж річки Солона в напрямку Сонцівки, Зорі, Шевченка, а також на південно-західній околиці Новоселидівка і в Берестки.

Український військовий оглядач заявив, що російські війська взяли під контроль 60% Курахового. Проте ISW мають підтвердження захоплення лише 43% населеного пункту.

Карта боїв у районі Курахового / Фото ISW

Також триває наступ російської армії поблизу Вугледара, але безрезультатно. Інститут вивчення війни не знайшов підтверджень заявам російських воєнкорів про успіхи на цьому напрямку.

Ворог намагався продовжити наступ на кордоні Донецької та Запорізької областей, але також результатів не мав.

Активність ворога фіксували і на Дніпровському напрямку. Зокрема, росіяни почали навчання біля Антонівського моста, островів Козацький та Круглик. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що російські війська хочуть створити плацдарм на правому березі Дніпра, щоб скувати українські сили та завдати удару по Херсону і навколишнім селам.