Аналитики Института изучения войны отмечают ограниченное продвижение российских войск на Торецком и Покровском направлениях, пишет 24 Канал. Кроме того, российские войска продвинулись в отдельных районах на направлении Сватово – Кременная. Однако успех есть также у украинских военных.

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Украинские силы отбили механизированную атаку на Курщине

Российские войска осуществляют контратаки в Курской области, но успехов не достигли. Украинские силы во время механизированной атаки россиян уничтожили большинство бронетехники врага с помощью дистанционного минирования.



Где происходят боевые действия в Курской области / Карта ISW

Российские и украинские силы продолжали боевые действия к юго-востоку от Коренево возле Новоивановки и Дарыно; к северо-востоку от Суджи возле Мартыновки; к северо-западу от Суджи возле Малой Локны и Свердликово; и к югу от Суджи возле Плехово.

Россияне не имеют успехов на Харьковщине

Российские войска продолжали штурмы вблизи Глубокого (к северу от Харькова), Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и Тихое (к востоку от Волчанска), но не достигли ни одного подтвержденного продвижения вперед.

В ISW ранее сообщали об увеличении количества российских трансграничных рейдов в направлении Казачьей Лопани за последнюю неделю.



Карта боевых действий на севере Харьковской области / Карта ISW

Украинские военные сообщили, что операторы беспилотников отразили российскую усиленную взводную механизированную атаку с участием трех гусеничных боевых машин пехоты и одного танка на Харьковском направлении в неустановленную дату.

Украинские силы используют беспилотники для контроля воздушного пространства на севере Харьковской области, оттеснили российские войска от Харькова до международной границы с Россией, в значительной степени остановили использование российскими войсками бронетехники и заставили российских солдат передвигаться пешком и проводить пехотные атаки в северной части Харьковской области.

Смогли ли оккупанты форсировать Оскол

Украинский чиновник подтвердил, что небольшая группа российских войск недавно переправилась на правый берег реки Оскол на Купянском направлении.

Заместитель командира украинского беспилотного батальона, действующего на Купянском направлении, заявил, что небольшая группа российской пехоты переправилась на западный берег и украинские силы пытаются выбить эту группу.

Россияне продвинулись в Луганской области

Российские войска недавно продвинулись на запад от Сватово и на северо-запад от Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к ветрозащитной полосе к западу от Вишневого и на восточную окраину Тернов.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжали штурмовые операции у Часового Яра и на юг у Ступочек и Белой Горы. Но российские войска не осуществили ни одного подтвержденного продвижения вперед.



Карта боевых действий в Луганской области / Карта ISW

Украинские источники опубликовали 26 ноября геолокационные кадры, на которых показана неудачная механизированная атака российского взвода на украинские позиции к северу от Часового Яра примерно 24 ноября.

Враг имеет продвижение в Торецке

Российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на юге Торецка.

Пресс-секретарь Луганской группы украинских войск майор Анастасия Бобовникова сообщила, что ситуация в Торецке остается очень сложной из-за российских авиационных и артиллерийских ударов и интенсивных городских боев в ближнем бою.



Карта боев в Торецке / Карта ISW

Бобовникова сообщила 27 ноября, что российские войска проводят меньше авиаударов по украинским позициям в Торецке из-за плохой погоды, но продолжают использовать беспилотники и проводить наземные штурмы, используя плохо подготовленных и оснащенных контрактников

Оккупанты продвигаются под Покровском

Российские войска недавно продвинулись на юг от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, показывают, что российские войска продвинулись в центр Желтого.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, показывают дальнейшее продвижение российских войск в лесистой местности к северо-востоку от Желтого.



Бои на Покровском направлении / Карта ISW

Продвижение российских войск в центр Желтого также указывает на то, что российские войска, вероятно, недавно захватили Пустынку (к юго-востоку от Желтого), поскольку российским войскам пришлось бы продвигаться через Пустынку, чтобы добраться до Желтого.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, указывают на то, что российские войска продвинулись на юг от Лисовки (на северо-восток от Желтого и на юго-восток от Покровска).

Покровский городской голова Сергей Добряк отметил, что российские войска находятся примерно в шести километрах от окраин Покровска.

ВСУ имели успех на Угледарском направлении

Украинские силы недавно заняли позиции к северо-востоку от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, указывают на то, что украинские силы недавно незначительно продвинулись вперед на северо-западной окраине Елизаветовки.

Недавно российские войска захватили Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки). Геолокационные снимки, опубликованные 29 ноября, указывают на то, что элементы российской 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты недавно подняли флаг над центральной частью Раздольного и захватили населенный пункт.



Карта боевых действий в Донецкой области / Карта ISW

Представитель украинской бригады, действующей на границе Донецкой и Запорожской областей, сообщил, что российские силы имеют две основные цели в этом районе: перекрыть украинские логистические маршруты между Великой Новоселкой и Курахово и захватить саму Великую Новоселку.

Представитель отметил, что ситуация для украинских сил является более сложной к востоку от Великой Новоселки, где российские войска недавно продвинулись вперед, но заявил, что ухудшение погоды затрудняет использование российских беспилотников и заставляет Россию полагаться на пешую мобильную пехоту для продвижения в этом районе.

Офицер другой украинской бригады, действующей вблизи Большой Новоселки, сообщил, что российские войска используют бронетехнику, мотоциклы, вездеходы и воздушную поддержку для продвижения в этом районе.