Аналітики Інституту вивчення війни відзначають обмежене просування російських військ на Торецькому й Покровському напрямках, пише 24 Канал. Крім того, російські війська просунулися в окремих районах на напрямку Сватове – Кремінна. Однак успіх є також в українських військових.

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Українські сили відбили механізовану атаку на Курщині

Російські війська здійснюють контратаки у Курській області, але успіхів не досягнули. Українські сили під час механізованої атаки росіян знищили більшість бронетехніки ворога за допомогою дистанційного мінування.



Де відбуваються бойові дії у Курській області / Карта ISW

Російські та українські сили продовжували бойові дії на південний схід від Коренево біля Новоіванівки і Дарино; на північний схід від Суджі біля Мартинівки; на північний захід від Суджі біля Малої Локни і Свердліково; і на південь від Суджі біля Плєхово.

Росіяни не мають успіхів на Харківщині

Російські війська продовжували штурми поблизу Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська (на північний схід від Харкова) і Тихе (на схід від Вовчанська), але не досягли жодного підтвердженого просування вперед.

В ISW раніше повідомляли про збільшення кількості російських транскордонних рейдів у напрямку Козачої Лопані за останній тиждень.



Мапа бойових дій на півночі Харківської області / Карта ISW

Українські військові повідомили, що оператори безпілотників відбили російську посилену взводну механізовану атаку за участю трьох гусеничних бойових машин піхоти й одного танка на Харківському напрямку у невстановлену дату.

Українські сили використовують безпілотники для контролю повітряного простору на півночі Харківської області, відтіснили російські війська від Харкова до міжнародного кордону з Росією, значною мірою зупинили використання російськими військами бронетехніки й змусили російських солдатів пересуватися пішки і проводити піхотні атаки в північній частині Харківської області.

Чи змогли окупанти форсувати Оскіл

Український чиновник підтвердив, що невелика група російських військ нещодавно переправилася на правий берег річки Оскіл на Куп'янському напрямку.

Заступник командира українського безпілотного батальйону, що діє на Куп'янському напрямку, заявив, що невелика група російської піхоти переправилася на західний берег і що українські сили намагаються вибити цю групу.

Росіяни просунулися у Луганській області

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Сватового і на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, показують, що російські війська просунулися до вітрозахисної смуги на захід від Вишневого і на східну околицю Тернів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська продовжували штурмові операції біля Часового Яру та на південь біля Ступочок та Білої Гори. Але російські війська не здійснили жодного підтвердженого просування вперед.



Мапа бойових дій у Луганській області / Карта ISW

Українські джерела опублікували 26 листопада геолокаційні кадри, на яких показано невдалу механізовану атаку російського взводу на українські позиції на північ від Часового Яру приблизно 24 листопада.

Ворог має просування у Торецьку

Російські війська нещодавно просунулися у Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Торецька.

Прессекретар Луганської групи українських військ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що ситуація в Торецьку залишається дуже складною через російські авіаційні та артилерійські удари та інтенсивні міські бої в ближньому бою.



Карта боїв у Торецьку / Мапа ISW

Бобовнікова повідомила 27 листопада, що російські війська проводять менше авіаударів по українських позиціях у Торецьку через погану погоду, але продовжують використовувати безпілотники й проводити наземні штурми, використовуючи погано підготовлених і оснащених контрактників

Окупанти просуваються під Покровськом

Російські війська нещодавно просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, показують, що російські війська просунулися в центр Жовтого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, показують подальше просування російських військ у лісистій місцевості на північний схід від Жовтого.



Бої на Покровському напрямку / Карта ISW

Просування російських військ у центр Жовтого також вказує на те, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Пустинку (на південний схід від Жовтого), оскільки російським військам довелося б просуватися через Пустинку, щоб дістатися до Жовтого.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Лисівки (на північний схід від Жовтого і на південний схід від Покровська).

Покровський міський голова Сергій Добряк зазначив, що російські війська знаходяться приблизно за шість кілометрів від околиць Покровська.

ЗСУ мали успіх на Вугледарському напрямку

Українські сили нещодавно зайняли позиції на північний схід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, вказують на те, що українські сили нещодавно незначно просунулися вперед на північно-західній околиці Єлизаветівки.

Нещодавно російські війська захопили Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки). Геолокаційні знімки, опубліковані 29 листопада, вказують на те, що елементи російської 37-ї мотострілецької бригади та 40-ї бригади морської піхоти нещодавно підняли прапор над центральною частиною Роздольного та захопили населений пункт.



Мапа бойових дій у Донецькій області / Карта ISW

Речник української бригади, що діє на кордоні Донецької та Запорізької областей, повідомив, що російські сили мають дві основні цілі в цьому районі: перекрити українські логістичні маршрути між Великою Новосілкою та Кураховим і захопити саму Велику Новосілку.

Речник зазначив, що ситуація для українських сил є складнішою на схід від Великої Новосілки, де російські війська нещодавно просунулися вперед, але заявив, що погіршення погоди ускладнює використання російських безпілотників і змушує Росію покладатися на пішу мобільну піхоту для просування в цьому районі.

Офіцер іншої української бригади, що діє поблизу Великої Новосілки, повідомив, що російські війська використовують бронетехніку, мотоцикли, всюдиходи й повітряну підтримку для просування в цьому районі.