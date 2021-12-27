О "победе" Лукашенко сообщила Международная организация Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В жюри вошли 6 журналистов и экспертов в области противодействия.
Заметьте От 6 до 12 лет тюрьмы: Лукашенко запретил призывы к санкциям
В 2021 году было рекордное количество претендентов – 1166 человек.
В OCCRP заявили, что за год Лукашенко:
- организовал потоки государственных средств олигархам, близким к его семье;
- приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту;
- спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев на границу Беларуси с Евросоюзом;
- распространял дезинформацию о COVID-19 и методах лечения.
Также в перечне коррупционеров оказались беглый президент Афганистана Ашраф Гани и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.
Швейцария ввела новые санкции против Беларуси
- Вслед за Евросоюзом Швейцария ввела новые санкции против Беларуси.
- Под ограничения попали 17 физических лиц и 9 организаций.
- В черном списке оказались руководители пограничной службы Беларуси, руководители разных структур и компаний.
- В частности, под санкциями Швейцарии оказались авиакомпания "Белавиа", белорусское госпредприятие "Центркурорт", ООО "Оскартур", гостиница "Планета" и гостиница "Минск".
Каково участие Путина в ситуации в Беларуси: смотрите видео