Про "перемогу" Лукашенка повідомила Міжнародна організація Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). До журі увійшли 6 журналістів та експертів у галузі протидії.
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У 2021 році була рекордна кількість претендентів – 1166 людей.
В OCCRP заявили, що за рік Лукашенко:
- організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї;
- наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з Романом Протасевичем на борту;
- спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;
- поширював дезінформацію про COVID-19 та методи лікування.
Також у переліку корупціонерів опинилися президент-втікач Афганістану Ашраф Гані та ексканцлер Австрії Себастьян Курц.
Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі
- Услід за Євросоюзом Швейцарія запровадила нові санкції проти Білорусі.
- Під обмеження потрапили 17 фізичних осіб та 9 організацій.
- У чорному списку опинилися керівники прикордонної служби Білорусі, очільники різних структур та компанії.
- Зокрема, під санкціями Швейцарії опинилися авіакомпанія "Белавіа", білоруське держпідприємство "Центркурорт", ТОВ "Оскартур", готель "Планета" та готель "Мінськ".
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