Про "перемогу" Лукашенка повідомила Міжнародна організація Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). До журі увійшли 6 журналістів та експертів у галузі протидії.

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У 2021 році була рекордна кількість претендентів – 1166 людей.

В OCCRP заявили, що за рік Лукашенко:

організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї;

наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з Романом Протасевичем на борту;

спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;

поширював дезінформацію про COVID-19 та методи лікування.

Також у переліку корупціонерів опинилися президент-втікач Афганістану Ашраф Гані та ексканцлер Австрії Себастьян Курц.

Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі

Услід за Євросоюзом Швейцарія запровадила нові санкції проти Білорусі.

Під обмеження потрапили 17 фізичних осіб та 9 організацій.

У чорному списку опинилися керівники прикордонної служби Білорусі, очільники різних структур та компанії.

Зокрема, під санкціями Швейцарії опинилися авіакомпанія "Белавіа", білоруське держпідприємство "Центркурорт", ТОВ "Оскартур", готель "Планета" та готель "Мінськ".

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